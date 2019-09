Geplanter Arriva-Verkauf beschäftigt Bahn-Aufsichtsrat

BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn berät an diesem Mittwoch (10 Uhr) über einen möglichen Verkauf seiner Auslandsverkehrstochter DB Arriva.



Mit dem Geld soll die Eisenbahn in Deutschland gestärkt werden. Die Bahn hat allein in diesem Jahr eine Finanzlücke von drei Milliarden Euro. Auch über eine neue Anleihe wird diskutiert. Themen im Kontrollgremium sind zudem das Bauprojekt Stuttgart 21 und ein Prüfbericht zu fragwürdigen Beraterverträgen mit früheren Bahnvorständen.

In den nächsten zehn Jahren sollen 86 Milliarden Euro in das deutsche Schienennetz fließen, deutlich mehr als bislang. Davon sollen 24 Milliarden von der Bahn kommen. Der Konzern hat seine Schuldenobergrenze aber schon erreicht, inklusive Leasingverbindlichkeiten sind es rund 25 Milliarden Euro./bf/DP/stw