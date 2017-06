Geplante Verordnung zur Entsorgung HBCD-haltiger Dämmplatten ist eine Mogelpackung

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert die heute vomBundeskabinett beschlossene Verordnung als unzureichend - Dämmstoffemit giftigen Flammschutzmitteln sollten als gefährliche Abfälleeingestuft werden - DUH fordert die Bundesländer zur Blockade derVerordnung aufDas Bundeskabinett hat heute, 7. Juni 2017, eine Verordnungbeschlossen, die den Umgang mit schadstoffhaltigen Abfällen, darunterauch HBCD-haltige Gebäudedämmplätten, regelt. HBCD-haltige Abfällesind eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit und sollten aus Sicht derDeutschen Umwelthilfe (DUH) als gefährlicher Abfall eingestuft undentsprechend behandelt werden. Die DUH fordert den Bundesrat auf, am7. Juli 2017 im Plenum sein Veto gegen den Beschluss einzulegen unddie Einstufung von HBCD als gefährlichen Abfall festzulegen. DazuBarbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Der heutige Beschluss des Bundeskabinetts ist nichts weiter alsein Minimalkompromiss, der abermals der Industrie zu Gute kommt unddabei den Ressourcen- und Umweltschutz außer Acht lässt. Das inDämmplatten als Flammschutzmittel eingesetzte HBCD ist für Mensch undTiere äußerst giftig. HBCD-belastete Dämmstoffabfälle und alleanderen Abfälle, die persistente organische Schadstoffe enthalten,sind daher als Sondermüll zu betrachten. Anstatt dieEntsorgungsanforderungen herunterzuschrauben, brauchen wir einHersteller-getragenes Rücknahmesystem für potenziellschadstoffhaltige Produkte, wie Dämmstoffe oder Textilien. Außerdemsollten verfügbare Recyclingtechniken zum Abtrennen der Schadstoffeund Zurückgewinnen der Rohstoffe angewendet werden. Der Bundesratsollte den Beschluss ablehnen und dafür Sorge tragen, dass dieVerordnung entsprechend geändert wird."Hintergrund:Seit dem 30. September 2016 definierte dieAbfallverzeichnis-Verordnung (AVV) HBCD-belastete Dämmstoffe alsgefährlichen Abfall. Danach durften diese nicht mehr alsBaumischabfall verbrannt werden. Stattdessen mussten Bauabfällegetrennt erfasst und in Müllverbrennungsanlagen mit entsprechendenGenehmigungen entsorgt werden. Aufgrund mangelnder Vorbereitungenfolgte in den meisten Bundesländern ein Entsorgungsnotstand und dieEntsorgungspreise stiegen. Durch die schwierige Entsorgungslage wardie Gebäudesanierung teilweise ins Stocken geraten. Um einelangfristige Lösung zu finden beschloss die Bundesregierung eineinjähriges Moratorium, wonach HBCD-haltige Dämmstoffe bis zum 30.Dezember 2017 wieder als nicht gefährlicher Abfall gelten.HBCD ist ein Schadstoff, der sich in der Umwelt nur sehr langsamabbaut und auf Mensch und Natur giftig wirkt. Der Einsatz von HBCDals Flammschutzmittel ist in Europa seit dem 22. März 2016 verboten.Trotz des Verbots fallen pro Jahr mindestens 40.000 TonnenHBCD-haltige Abfälle an, die in den vergangenen Jahrzehntenmillionenfach in Form von Polystyrol-Dämmplatten an Gebäuden verbautwurden. Derzeit werden diese Abfälle verbrannt. Das Recycling dieserAbfälle ist erheblich umweltfreundlicher als die thermischeVerwertung. Erste Ergebnisse einer aktuellen Ökobilanz des TÜVRheinland weisen auf etwa 50 Prozent niedrigere CO2-Emissionen hin.Mehr Informationen: http://www.duh.de/projekte/hbcd-daemmstoffe/Verbände-Stellungnahme POP-AVV: http://l.duh.de/p170607bPressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin030 2400867-74, 0170 7686923, metz@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell