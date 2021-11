Geplante Cannabis Legalisierung durch neue Regierung in Deutschland eröffnet gute Marktchancen für Amatheon Agri

Quelle: IRW Press

– Deutschlands neue Bundesregierung plant, den legalen Verkauf von Cannabis in Deutschland einzuführen

– Mit der Freigabe von Cannabis für Genusszwecke in lizensierten Geschäften wäre Deutschland Vorreiter in Europa und Wegbereiter für weitere europäische Länder in der Legalisierung von Cannabis

– ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung