Geparkte Möbel / Fiskus beteiligte sich nicht an einer Zwischenlagerung (FOTO)

Berlin (ots) -Von Arbeitnehmern wird viel Flexibilität erwartet. Sie sollen inZeiten der Globalisierung notfalls auch bereit sein, ihren Einsatzortzu wechseln und möglicherweise vorübergehend ins Ausland zu gehen.Doch nicht immer hilft ihnen dabei der Fiskus. Die Kosten für dieZwischenlagerung von Möbeln können nach Auskunft des InfodienstesRecht und Steuern der LBS nicht ohne weiteres steuerlich geltendgemacht werden. (Finanzgericht München, Aktenzeichen 8 K 461/10)Der Fall: Ein Ehepaar verließ Deutschland für zwei Jahre, um inGroßbritannien zu arbeiten. Weil die vorhandenen Elektrogeräte dortnicht nutzbar waren, wurden diese und zudem einiges Mobiliar, das amneuen Wohnort nicht gebraucht wurde, gegen Gebühr zwischengelagert.Insgesamt fielen rund 1.300 Euro dafür an. Diese Summe wollten die"Auswanderer" in ihrer Steuererklärung geltend machen, dennschließlich habe das ja unmittelbar mit ihrem beruflich bedingtenUmzug und der späteren Rückkehr in die Heimat zu tun.Das Urteil: Die zuständigen Finanzrichter wollten aber dieLagerungskosten weder als Werbungskosten noch als außergewöhnlicheBelastung anerkennen. Sie stellten in ihrem schriftlichen Urteilfest: "Dass die Geräte zeitweise nicht am Hauptwohnsitz Englandgenutzt werden konnten oder den Klägern ein Transport nach England zuaufwendig war, beruht auf einer fehlgeschlagenen Konsumentscheidungbzw. den selbstbestimmten privaten Entscheidungen, einerseits denWohnsitz und den Arbeitsort zu verlagern und im Übrigen die Möbelnicht zu veräußern oder mitzunehmen. Es lag kein unabwendbaresEreignis zu Grunde (...)."Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell