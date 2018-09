Geox Aktie: Wird der Turnaround gelingen?

Geox schrumpft sich weiter gesund. Der Umsatz ging im 1. Halbjahr um 8,2% zurück. Alle Vertriebskanäle verzeichneten ein Minus. Am stärksten fiel das Minus im Franchise-Bereich (-28,5%) aus, da das Franchise-Netzwerk stark rationalisiert wird. Rund 20% der als Franchise betriebenen Geschäfte fielen in den letzten 18 Monaten weg. Entweder wurden die Shops ganz geschlossen oder von Geox in Eigenregie weitergeführt, wovon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.