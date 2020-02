Georgia-Pacific und Bast Fibre Technologies Inc. schließen globalen Lizenzvertrag für nachhaltige Fasern für Vliesstoffanwendungen ab

Victoria, British Columbia (ots/PRNewswire) - - Bast Fibre Technologies Inc.(BFTi) und Georgia-Pacific gaben heute über ihren Geschäftsbereich Konsumgüterden Abschluss eines globalen Lizenzabkommens für eine Reihe von Patentenbekannt, die sich auf den Einsatz intakter pflanzlicher Bastfasern in einerVielzahl von Vliesstoffprodukten und -verfahren beziehen. Im Rahmen derVereinbarung wird BFTi unter Lizenz von Georgia-Pacific die nächste Generationnachhaltiger Vliesstoff-Fasern entwickeln, verarbeiten und vermarkten, dies mitdem Ziel, beim Übergang von synthetischen Materialien zu vollständignatürlichen, leistungsfähigeren Lösungen Branchenführer zu werden.Bastfaser, auch Phloemfaser genannt, wird intakt aus dem Rindenbast derPflanzengruppe der Bastfamilie, einschließlich Hanf, Flachs, Jute und Kenaf,gewonnen. Die wesentliche Rolle der Faser im Lebenszyklus der Pflanze - derTransport von Nährstoffen bei gleichzeitiger Unterstützung der Pflanzenstruktur- bietet auch wichtige Leistungsvorteile wie eine hohe natürliche Saugfähigkeitund Nassfestigkeit, die für viele Vliesstoffprodukte entscheidend sind.Vliesstoffe sind hochtechnologische Gewebe, die aus vielen verschiedenen Fasernhergestellt und sowohl bei Verbraucher- als auch für Industrieanwendungeneingesetzt werden. Vliesstoffprodukte sind in fast allen Bereichen des täglichenLebens und der Gesellschaft zu finden, einschließlich absorbierenderHygieneprodukte, Reinigungstücher und Teebeutel.Da viele Länder dabei sind, strengere Gesetze einzuführen, die darauf abzielen,Einwegkunststoffe deutlich zu reduzieren, erkennt die Vliesstoffindustrie diedringende Notwendigkeit, alternative Fasern zu entwickeln, die natürlich undvollständig nachhaltig sind. Die meisten der heute in der Vliesstoffindustrieverwendeten Fasern sind entweder synthetisch oder halbsynthetisch. VerbesserteKennzeichnungsvorschriften werden die Konsumenten in vielen Ländern bald überdie angemessene Entsorgung von synthetischen Vliesstoffen und die negativenAuswirkungen von Einwegkunststoffen auf die Umwelt informieren."In den letzten Jahren haben wir sehr eng mit unseren Landwirtschafts- undSupply-Chain-Partnern zusammengearbeitet, die wie wir zum Ziel haben, dieVliesstoffindustrie von synthetischen Fasern auf natürliche Bastfasernumzustellen", sagte Noel Hall, CEO und Vorsitzender von BFTi. "Die Auswechslungvon synthetischen Chemiefasern durch rein natürliche Fasern wie Hanf erfordertdetaillierte Kenntnisse der Agronomie, der Verarbeitung von Naturfasern und einumfassendes technisches Wissen sowohl über Verfahren zu Herstellung vonVliesstoffen als auch über die Absatzmöglichkeiten.""Dass Georgia-Pacific das Potenzial von Bastfasern auf dem Vliesstoffmarkterkannt hat, ist lobenswert. Georgia-Pacific schätzte es, dass wir am besten inder Lage sind, das globale Potenzial der Bastfaser-IP zu maximieren und demUnternehmen gleichzeitig zu ermöglichen, sich darauf zu konzentrieren, dieKernkunden im nordamerikanischen Foodservice-, Industrie- und Club-Segment mitdem eigenen Portfolio von Bastfaserprodukten zu bedienen."Es wird erwartet, dass durch die kürzlich verabschiedeten Gesetze für denHanfanbau in Kanada und den USA in Zukunft ein ausreichend großesHanffaservolumen vorhanden sein wird, um den Übergang von synthetischen zunatürlichen Fasern für viele Einweg-Vliesstoffmärkte zu ermöglichen.BFTi wird die Fasern auf der IndexTM 2020 in Genf, Schweiz, vom 31. März bis 3.April 2020 ausstellen und präsentieren.INFORMATIONEN ZU BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC.Bast Fibre Technologies Inc. ist eine Ingenieurgesellschaft für Bastfasern mitSitz in Kanada, das IP-geschützte Verbesserungen für Hanf-, Flachs- und andereBastfasern entwickelt und diese Fasern dann produziert, vermarktet und anhochwertige Märkte für Konsum- und Industrieprodukte liefert. Mit ihren eigenenVerfahren können jährlich nachwachsende Bastfaserrohstoffe aus verschiedenenQuellen in leistungsstarke, hochwertige und umweltfreundliche (biologischabbaubare, kompostierbare, kunststoff-/mikroplastikfreie) Endprodukte auf demVliesstoffmarkt umgewandelt werden. Mehr Informationen erhalten Sie unter:https://bastfibretech.com/INFORMATIONEN ZU GEORGIA-PACIFICGeorgia-Pacific mit Sitz in Atlanta und seine Tochtergesellschaften gehören zuden weltweit führenden Herstellern und Vermarktern von Badetüchern,Papierhandtüchern und Servietten, Geschirr, Verpackungen auf Papierbasis,Zellstoff, Spezialfasern, Vliesstoffen, Bauprodukten und verwandten Chemikalien.Zu unseren bekannten Verbrauchermarken gehören Quilted Northern®, Angel Soft®,Brawny®, Dixie®, enMotion®, Sparkle®, Mardi Gras® und Vanity Fair®.Georgia-Pacific ist seit Langem ein führender Lieferant von Bauprodukten fürHolz- und Baustoffhändler und Vertriebslager von großenDo-it-yourself-Einzelhändlern. Ihre Tochtergesellschaft Georgia-PacificRecycling gehört zu den weltweit größten Recyclern von Papier, Metall undKunststoffen. Das Unternehmen betreibt mehr als 150 Standorte und beschäftigt mehr als 30.000 Personen direkt und schafft indirekt etwa 89.000 Arbeitsplätze. Weitere Informationen erhalten Sie unter: gp.com.