George Weston: Anleger aufgepasst!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie George Weston, die im Segment "Lebensmitteleinzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.01.2020, 06:12 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 107.05 CAD.

Unser Analystenteam hat George Weston auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: George Weston erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu George Weston vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (119 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,17 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 107,04 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. George Weston erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber George Weston. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält George Weston daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält George Weston von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. George Weston weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,96 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") von 2,62 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,66 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.