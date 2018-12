George Soros kaufte diese beiden Gesundheitsaktien im dritten Quartal

Obwohl der milliardenschwere Superinvestor George Soros vielleicht nicht mehr den täglichen Betrieb des nach ihm benannten „Soros Fund Management“ führt, bleibt die Tätigkeit des Fonds aus gutem Grund eine wichtige Anlaufstelle für Investoren. Schließlich war das Soros Fund Management bis vor wenigen Jahren der erfolgreichste Hedgefonds der Branche.

Was hat der Soros-Fonds in letzter Zeit gekauft? Im Lauf des dritten Quartals haben die kürzlich bei der SEC Commission eingereichten 13Fs ergeben, dass der Fonds seine bereits große Beteiligung an dem Apotheken-Managementunternehmen Express Scripts Holding (WKN:A1JWJL) ausgebaut und eine kleinere Position im chinesischen Pharmaunternehmen Zai Lab Limited (WKN:A2DX1V) aufgenommen hat.

Sind diese beiden Gesundheits-Aktien auch für das Retail-Publikum geeignet? Lass uns einen genaueren Blick darauf werfen.

Eines der besten Schnäppchen im Gesundheitsbereich

Mit erwarteten KGV von 10 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,51 ist der Apotheken-Riese Express Scripts eine der günstigsten Aktien im gesamten Gesundheitsbereich. Diese Bewertung erfolgt trotz der gesunden 35%igen Aufwertung seit Anfang 2018.

Was hat die Bewertung von Express Scripts in den letzten zwei Jahren belastet? Das Haar in der Suppe ist seit langem die Sorge, dass Trumps Plan zur Reform der Arzneimittelpreise in den USA Zwischenhändler wie Express Scripts in eine ungünstige Position bringen könnte.

Jedoch hat diese Angst begonnen, sich zu zerstreuen. Grund dafür sind neue Vorschläge der Regierung, Manager von Apotheken-Unternehmen in die Gestaltung der Arzneimittelpreise für Medicare-Part-D-Empfänger einzubeziehen, statt sie auszuschließen, um mehr zu sparen.

Ist dieser Sinneswandel der Regierung Trump ein Kaufsignal? Leider kommen die Investoren, die den Zug auf diesem Value-Aktienmarkt verpasst haben, wahrscheinlich zu spät. Im vergangenen März stimmte Express einem 54 Milliarden US-Dollar umfassenden Buyout von Cigna zu, was die zweistellige Rallye in diesem Jahr auslöste.

Das Endergebnis hier ist, dass es wohl nicht genug gute Argumente gibt, auf diesem Niveau weiter Express-Anteile zu kaufen. Hinzu kommt das sehr reale, wenn auch minimale Risiko, dass dieser Deal von den Behörden noch geblockt werden könnte. In diesem Szenario würde die Express-Aktie wahrscheinlich die meisten, wenn nicht sogar alle Gewinne von diesem Jahr einbüßen.

Ein Weg nach China

Chinas aufstrebende Wirtschaft ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem hochgeschätzten Auslandsmarkt für amerikanische und europäische Arzneimittelhersteller geworden. Zai Lab, ein in Shanghai ansässiges Biopharmaunternehmen, hat dieses Interesse westlicher Pharmaunternehmen genutzt, indem es Lizenz-Verträge für Tesaros (WKN:A1J0WH) Eierstockkrebs-Medikament Zejula (niraparib), NovoCures Hirnkrebs-Medikament Optune und andere abgeschlossen hat.

Damit hat das Unternehmen einen weitaus weniger riskanten Weg eingeschlagen, um den kommerziellen Betrieb aufzunehmen. Letztendlich plant Zai Lab jedoch, eine eigene Forschungs- und Entwicklungsplattform in den Bereichen Onkologie und Autoimmunerkrankungen aufzubauen.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Strategie von Zai Lab auszuzahlen scheint. Im vergangenen Oktober gab das Unternehmen die Zulassung von Zejula in Hongkong bekannt und ebnete damit den Weg für die Markteinführung des Medikaments im vierten Quartal dieses Jahres in China. Später hofft Zai Lab, die Markteinführung des Medikaments auf das chinesische Festland auszudehnen.

Ist der Übergang von der Entwicklung zur kommerziellen Phase eine Chance zum Kaufen? Leider ist die Antwort nicht ganz klar. Tesaros Zejula hat in anderen Gebieten, in denen es derzeit zugelassen, nicht gerade einen fulminanten Start hingelegt und wird wahrscheinlich keine Premium-Preisstruktur in China haben. Es ist also fast unmöglich, die kommerzielle Chance von Zejula in China in diesem recht frühen Stadium realistisch einzuschätzen.

Obwohl sich dieses spekulative Biotech als enormes Schnäppchen erweisen könnte, deutet der Mangel an Klarheit über die kurzfristigen Wachstumsaussichten darauf hin, dass die Aktie wahrscheinlich nur für aggressive Investoren geeignet ist.

Dieser Artikel wurde George Budwell auf Englisch verfasst und am 03.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht.

