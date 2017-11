George Clooney im neuen stern: Gibt er die Schauspielerei auf?

Hamburg (ots) - Anlässlich des Starts seines neuen Films"Suburbicon", der diese Woche in die Kinos kommt, deutet GeorgeClooney in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des stern an,bald nicht mehr als Schauspieler, sondern nur noch hinter der Kameraarbeiten zu wollen. "Ich bekomme einfach keine gute Drehbücher", sagter. Nach dem Verkauf seiner Tequila-Firma, die ihm eine MilliardeDollar eingebracht habe, brauche er wirklich kein Geld. "Außerdem",so Clooney weiter, "bin ich jetzt 56 Jahre alt, ich kann nicht mehrden Helden spielen, der am Schluss das Mädchen küsst, das will dochkeiner sehen."Zu seinen politischen Ambitionen sagt Clooney dem stern: "Ich habeda keinen Ehrgeiz. Manche fragen sogar, ob ich ins Weiße Haus will.Ich sage immer, es könnten jederzeit kompromittierende Fotos ausmeiner Vergangenheit auftauchen." Darüber hinaus könne man als Vatervon Zwillingen keine Pläne machen. "Man kann alles nur so nehmen, wiees kommt und genießen."Als Vater zeigt Clooney trotz seiner vielen Arbeit vollen Einsatz,wie er erzählt: "Klar haben wir eine Nanny, die uns hilft, wir sindbeide berufstätig", gesteht Clooney. "Aber ich füttere und wechsledie Windeln und trage die beiden herum, das ganze Programm. Ich habejetzt immer Erbrochenes auf dem Revers."Auch zu der Missbrauchs-Affäre um den Filmproduzenten HarveyWeinstein äußerte sich der Schauspieler. Weinstein habe immer wiedergeprahlt, dass er mit Schauspielerinnen, die Clooney gut kennt,Affären habe. "Ich hielt das für Gerede", so Clooney, "wahrscheinlichwar er nur hinter ihnen her - keine von diesen Frauen würdefreiwillig etwas mit ihm anfangen." Die Diskussionen über sexuelleBelästigung hält er für einen "Wendepunkt, nicht nur in Hollywood".Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468,gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell