Georg Schardt startet als Chief Commercial Officer bei Bluecode / Der ehemalige Geschäftsführer der Sofort GmbH und CPO von Heidelpay verstärkt das Bluecode-Führungsteam rund um CEO Christian Pirkner (FOTO)

Wien/München (ots) -Der europäische Mobile-Payment-Anbieter Bluecode erweitert seinFührungsteam: Seit 01. Juli 2019 ist Georg Schardt (51) neuer ChiefCommercial Officer (CCO) von Bluecode und verantwortet die BereicheHändler- und Bankkooperationen. Der Payment- und E-Commerce-Experteverfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung aus unterschiedlichenFührungspositionen im Finanz- und Handelssektor. Als Mitinitiator undGeschäftsführer der Sofort GmbH (heute Klarna) war er acht Jahre fürden internationalen Vertrieb und strategische Kooperationen imZahlungsverkehr verantwortlich. Gleichzeitig begleitete erfederführend die Ausgestaltung der zweitenEU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2), die seit Januar 2018 gültig istund von europäischen Banken ab September 2019 verpflichtend umgesetztwerden muss. Davor leitete er unter anderem neun Jahre das Internet-und Distanzhandelsgeschäft von Conrad Electronic und zehn Jahre denBereich Direktwerbung beim Baur Versand.Bluecode als europaweites BezahlverfahrenDazu Georg Schardt: "Das Team rund um Bluecode-CEO ChristianPirkner hat in den letzten zwei Jahren eine eindrucksvolle technischeund juristische Infrastruktur geschaffen, die es den Banken und demHandel in Europa erlaubt, die Wertschöpfungskette im Payment neu zudefinieren. Mobile Payment per Smartphone wird langfristig dasBezahlen verändern. Gerade wenn wir nach Asien schauen, habenoptische Bezahlverfahren wie Alipay oder WeChat längst einedominierende Rolle. Die Vision von Christian Pirkner, mit Bluecodeein eigenes Mobile-Payment-System für Europa aufzubauen, hat michüberzeugt und ich bin stolz, an der Umsetzung dieser Visionmitzuwirken. Gerade die Zusammenführung von Point of Sales undE-Commerce, aber auch die Integration von händlerspezifischenKundenbindungsprogrammen und die Zusammenarbeit mit derKreditwirtschaft bieten außergewöhnliche Chancen, die es jetzt zunutzen gilt.""Mit Georg Schardt gewinnen wir einen anerkannten Zahlungsexpertenmit beeindruckenden Geschäftserfolgen, langjähriger Erfahrung undweitreichendem Netzwerk quer durch Europa. Seine kommerzielle,regulatorische und technische Erfahrung im Bereich kontobasierterZahlverfahren, insbesondere bezüglich PSD2 und Instant Payment, wirdes unseren Partner-Banken und -Händlern ermöglichen, dieWertschöpfungskette rund um Mobile Payment in Europa zu behalten unddamit im Sinne aller Beteiligten von Grund auf neu zu gestalten",freut sich Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG,über den Neuzugang im Management-Team.Über BluecodeBluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, diebargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watchgemeinsam mit Value Added Services (digitale Mehrwertservices,Bluecode Rewards) in Apps - insbesondere von Banken und Händlern -ermöglicht. Im Sinne des europäischen Datenschutzrechts werden beimBezahlvorgang keine persönlichen Daten auf dem Handy gespeichert oderübertragen. Das hochsichere, TAN-basierte Bezahlverfahrenfunktioniert mit jedem Girokonto und ist unabhängig von derÜbertragungstechnologie (Barcode, QR-Code, Bluetooth, NFC)einsetzbar. Namhafte Banken aus Österreich und Deutschland (u.a.Sparkassen-Finanzgruppe, Raiffeisen Oberösterreich, Hypo Tirol Bank),Acquirer (u.a. BS Payone, First Cash Solution/Volksbank in derOrtenau), internationale Bankensoftwareanbieter (u.a. Temenos GroupAG/Schweiz) und Payment-Plattformen (Alipay/China) sowie führendeHändler (u.a. Galeria Kaufhof-Gruppe, Globus-Gruppe, Konsum,Rewe-Töchter Billa, Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe)unterstützen den europaweiten Rollout und die Integration inRegistrierkassen, Automaten, Banking-, Retail- und Kundenkarten-Apps(u.a. mobile-pocket). Bluecode deckt österreichweit bereits mehr als85% des Lebensmitteleinzelhandels und viele weitere Akzeptanzstellen(Handel & E-Commerce, Gastronomie, Mobilität, Entertainment,Sportstadien) ab.