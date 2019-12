Georg Pfeifer wird neuer Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland

Berlin (ots) - Georg Pfeifer (49) leitet ab Januar 2020 das Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments (EP) in Deutschland, Berlin.Er wechselt aus Wien, wo er seit 2010 das EP-Verbindungsbüro in Österreichgeleitet hat. Bereits seit 2006 war er dort als Pressereferent tätig. "Währenddieser Zeit wurde in Wien das 2009 bezogene Haus der Europäischen Union alsZentrum der Debatte über Europa positioniert, mit großem Erfolg hinsichtlich desBekanntheitsgrades des EU-Hauses und mit konstant hohem Zuspruch im Bereich von17.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr", so Georg Pfeifer.Pfeifer absolvierte ein Magisterstudium der Politikwissenschaft und derdeutschen Philologie an den Universitäten Innsbruck, Wien, Lüttich und Brüsselsowie ein Postgraduate- Studium am Europakolleg in Brügge.Seine erste berufliche Station im Europäischen Parlament führte ihn 1996 alsReferenten in den Ausschuss für Regionalpolitik (REGI) für ein Jahr nachLuxemburg und später nach Brüssel. Dort arbeitete er von 2000 bis 2006 imSekretariat des Ausschusses für Regionalpolitik, Verkehr und Tourismus (RETT),des Umweltausschusses (ENVI) und des nichtständigen Ausschusses "Verbesserungder Sicherheit auf See" (MARE).Georg Pfeifer folgt mit seiner neuen Aufgabe in Berlin auf Frank Piplat, derviele Jahre das deutsche EP-Verbindungsbüro geleitet hat. Piplat seinerseitsübernimmt die Leitung des EP-Verbindungsbüros in Wien.Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106967/4479895OTS: Europäisches ParlamentOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell