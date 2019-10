Georg Pazderski: Altparteien hofieren Antisemiten

Berlin (ots) - AfD-Bundesvize Georg Pazderski hat anlässlich derheutigen Bundestagsdebatte seine Forderung nach einem konsequentenVorgehen gegen jeden Antisemitismus bekräftigt und die erheblicheMitschuld der Altparteien am Wiedererstarken des Hasses auf Judenbetont:"Das Wiedererstarken des Antisemitismus war leider absehbar. Einewesentliche Schuld daran tragen die Altparteien und die von ihnengestellten Regierungen in Bund und Ländern. Seit Jahren dulden undhofieren sie Antisemiten, lassen sie ungebremst zu tausendenunkontrolliert in unser Land strömen und setzen die falschen Zeichen,die Radikale regelrecht zu Taten motivieren:So wurde im Bundestag unser Antrag zur Verurteilungisraelfeindlicher UN-Resolutionen mit großer Mehrheit zurückwiesen.Das Berliner Abgeordnetenhaus hat unseren Antrag zur Verurteilung desjährlichen Al-Quds-Aufmarsches abgelehnt. Und erst recht motiviert esAntisemiten, wenn sogar die Staatsanwaltschaft keinen Haftgrund mehrdarin sieht, wenn ein Messermann eine Berliner Synagoge angreift.Ich fordere daher erneut: Jeder Antisemitismus - rechtsextremer,linker und muslimischer - muss endlich konsequent geächtet und Taten- wie zuletzt in Halle - müssen hart bestraft werden. Platz fürpolitisches Verständnis, Instrumentalisierung gegen Konservative undBürgerliche und weiche Kuscheljustiz darf es nicht länger geben."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell