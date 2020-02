Georg-Nikolaus Stamatelopoulos ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Schluchseewerk AG (FOTO)

Laufenburg (ots) - Georg-Nikolaus Stamatelopoulos wurde am 13. Februar 2020 vomAufsichtsrat der Schluchseewerk AG zum Vorsitzenden gewählt.Der 50-jährige promovierte Maschinenbauingenieur übernimmt das Amt von DirkGüsewell, der sein Aufsichtsratsmandat nach sechs Jahren auf eigenen Wunschniederlegte.Stamatelopoulos leitet bei der Karlsruher EnBW AG die GeschäftseinheitErzeugung. In dieser Funktion ist er schon seit Jahren mit der Schluchseewerk AGbefasst, sodass er den Aufsichtsratsvorsitz als guter Kenner des Unternehmensantreten konnte."Ich freue mich auf die Aufgabe, die Zukunft dieses sehr gut aufgestellten undspannenden Unternehmens im Aufsichtsrat mitgestalten zu dürfen, das in derzunehmend regenerativen Stromerzeugungswelt immer mehr an Bedeutung gewinnenwird", so Stamatelopoulos.Die Schluchseewerk AG begrüßt die Entscheidung des Aufsichtsratsgremiums: "Wirhaben schon seit Jahren fachlich mit Herrn Stamatelopoulos zu tun und wissen,dass er unsere Anliegen als sehr guter Kenner der Branche undEnergieerzeugungs-Fachmann bestens zu beurteilen weiß. Genau das ist für unswichtig", unterstreicht Nicolaus Römer, Technik-Vorstand der Schluchseewerk AGdie Wahl.Pressekontakt:Peter Steinbeck, Schluchseewerk AG, Stabsstelle KommunikationSäckinger Straße 67, 79725 Laufenburg (Baden)Tel. +49 (0) 7763 9278-80107, Fax. +49 (0) 7763 9278-70299steinbeck.peter@schluchseewerk.dewww.schluchseewerk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100957/4519792OTS: Schluchseewerk AGOriginal-Content von: Schluchseewerk AG, übermittelt durch news aktuell