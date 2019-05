Georg Kellermann wird neuer Leiter des WDR-Studios in Essen

Köln (ots) -Am 1. Juni 2019 übernimmt Georg Kellermann (61) die Leitung desWDR-Studios in Essen. Zuvor war er Leiter des WDR-Studios inDuisburg. Seine journalistische Laufbahn beim WDR begann er 1983 alsReporter im WDR-Landesstudio Düsseldorf. Von 1985 an folgten siebenJahre als WDR-Regionalkorrespondent für Duisburg. 1992 wurde erRedakteur und Reporter beim ARD Morgenmagazin. AlsFernseh-Auslandskorrespondent in Washington berichtete er von 1997bis 1999 für die ARD. Anschließend arbeitete er wieder alsPlanungsredakteur für das ARD Morgenmagazin.2002 folgten fünf Jahre Korrespondententätigkeit im ARD-Studio Paris,bevor Georg Kellermann 2007 die Leitung des Studios in Bonn übernahm.2015 folgte der Wechsel in das Studio Duisburg.Auf seine neue Aufgabe freut sich Georg Kellermann sehr: "Die Arbeitim WDR-Studio Essen wird eine tolle Aufgabe. Berichterstattung ausder Stadt, die sich das Herz des Ruhrgebiets nennt. einem dergrößten, zusammenhängenden Kultur- und Wirtschaftsräume der Welt.Einer Landschaft, die so vielfältig ist, dass man als Journalist dieThemen auf der Straße findet. Jeden Tag aufs Neue."WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber hebt die Bedeutung der regionalenVerwurzelung des WDR hervor: "Mit seinen 11 Landesstudios hat der WDReinen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seinerProgramme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegensind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung inNordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderatorbis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz,ins Fernsehen und ins Radio."Das Studio Essen berichtet über das, was die Menschen im Ruhrgebietund den Kreisen Recklinghausen und Ennepe-Ruhr bewegt und was siewissen wollen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Lokalzeit auf WDR 2: Montag bis Freitag von 6 Uhr morgens bis 6 Uhrabends immer um Halb.Lokalzeit Ruhr, WDR Fernsehen: Montag bis Freitag, 18.10 Uhr bis18.15 Uhr und 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Samstags, 19.30 bis 20.00 Uhr,Lokalzeit am Samstag (landesweit)Lokalzeit im Netz unter wdr.de.Hinweis: Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit GeorgKellermann, dem neuen Leiter des WDR-Studios Essen.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskWDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell