Georg Fischer: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Georg Fischer, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 16:45 Uhr) mit 723.5 CHF im Minus (-0.62 Prozent).

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,54 % ist Georg Fischer im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,19 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,35 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Fundamental: Die Aktie von Georg Fischer gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 17,12 insgesamt 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 27,9 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Georg Fischer. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Georg Fischer daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Georg Fischer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.