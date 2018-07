Georg Fischer Schaffhausen: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Georg Fischer Schaffhausen, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 18:11 Uhr) mit 1310 CHF sehr stark im Plus (+2.8 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Die Aussichten für Georg Fischer Schaffhausen haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Georg Fischer Schaffhausen hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,85 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,02 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Georg Fischer Schaffhausen wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Georg Fischer Schaffhausen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Georg Fischer Schaffhausen-Aktie ein Durchschnitt von 783,37 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1274,33 CHF (+62,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 1226,26 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,92 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Georg Fischer Schaffhausen ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Georg Fischer Schaffhausen erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.