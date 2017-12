Georg Fischer: Alle Sparten haben mehr Aufträge erhalten!

Liebe Leser,

GF hat im 1. Halbjahr von guten Geschäften in China und den USA sowie von der Erholung in verschiedenen Märkten Europas profitiert. Der Umsatz stieg um 6,9%, der Gewinn pro Aktie um 16%, und die operative Marge verbesserte sich von 8,2 auf 8,4%. Der Auftragseingang übertraf mit 2,07 Mrd SFr den Vorjahreswert um 11,7%. Alle Sparten haben mehr umgesetzt und mehr Aufträge erhalten. Ihre Rentabilität verbessert haben aber nur die Sparten Piping Systems und Machining Solutions.

Der Konzern erwartet ein Umsatzwachstum von mehr als 5%

In der Sparte Automotive bremsten gestiegene Rohstoffpreise sowie Anlaufkosten in einem neuen Leichtmetall-Druckgusswerk in den USA die Ergebnisentwicklung. Das Management geht davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik im 2. Halbjahr fortsetzen wird. Denn erstens kommen in der Sparte Piping Systems die neuen Produkte, die in der Haustechnik und im Schiffbau Anwendungfinden, bei den Kunden gut an.

Zweitens sorgt der Trend zum Elektro- und Hybridfahrzeug in der Sparte Automotive für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Leichtmetall-Komponenten. Und drittens werden in der Sparte Machining Solutions die neuen Produkte für die Luftfahrt und Mikroelektronik das Wachstum weiter antreiben. Vor diesem Hintergrund erwartet der Konzern im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von mehr als 5% und eine operative Marge von 8 bis 9%.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.