Georg Fischer Aktie: Wird 2020 ein Übergangsjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Georg Fischer":

Bei den jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von Georg Fischer zeigte der Blick auf die Umsatzentwicklung einen deutlichen Rückgang. Da hieß es -18,6% auf 3,72 Mrd. Schweizer Franken (CHF) nach 4,572 Mrd. CHF im Vorjahr. Was war da los? Nun, das Unternehmen sprach von einem „proaktiven Rückzug“ des Geschäftsbereichs GF Casting Solutions aus dem Bereich Automobil-Eisenguss in Europa. Geplanter Rückzug also gewissermaßen. Zudem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung