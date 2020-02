Georg Fischer Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Georg Fischer":

GF konzentriert sich auch im 2. Halbjahr auf den Ausbau und die Umsetzung der strategischen Ziele. Die Sparte Piping Systems beabsichtigt die Gründung eines Joint Ventures zusammen mit Corys Investments LLC und Egypt Gas. GF wird die industrielle Führung übernehmen. Gemeinsam will man in eine neue Produktionsstätte für Rohrleitungssysteme investieren, um am stark wachsenden Markt für Gas- und Wasserverteilung in Ägypten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



