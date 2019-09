GeoparkWie geht’s weiter, ?

Für die Aktie Geopark aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wird an der heimatlichen Börse New York am 16.09.2019, 22:41 Uhr, ein Kurs von 19.37 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Geopark entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Geopark-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,99 USD. Der letzte Schlusskurs (18,15 USD) weicht somit +6,83 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 17,69 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,6 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Geopark ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Geopark-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Geopark wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Geopark vor. Das Kursziel für die Aktie der Geopark liegt im Mittel wiederum bei 26 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 18,15 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 43,25 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Geopark insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Geopark ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,63 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,76 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.