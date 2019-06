Geo-Jade Petroleum: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Kurs der Aktie Geo-Jade Petroleum steht am 07.06.2019, 03:40 Uhr an der heimatlichen Börse Shanghai bei 3,04 CNH. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Die Aussichten für Geo-Jade Petroleum haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geo-Jade Petroleum-Aktie hat einen Wert von 53,15. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (68,77). Geo-Jade Petroleum ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,77). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Geo-Jade Petroleum.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Geo-Jade Petroleum-Aktie ein Durchschnitt von 3,28 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,04 CNH (-7,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (3,64 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,48 Prozent), somit erhält die Geo-Jade Petroleum-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Geo-Jade Petroleum erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Geo-Jade Petroleum in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Geo-Jade Petroleum haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Geo-Jade Petroleum bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.