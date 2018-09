GeoSure gibt die Top 5 der weltweit sichersten Stadtviertel für LGBTQ-Reisende bekannt

Das Unternehmen führt die allerersten Orts-Bewertungen fürLGBTQ-Reisesicherheit einBoulder, Colorado (ots/PRNewswire) - GeoSure, ein weltweitführender Anbieter von überörtlichenEchtzeit-Sicherheitsinformationen für Geschäfts- undFreizeitreisende, hat offiziell die allerersteLGBTQ-Sicherheitsbewertungskategorie für Stadtviertel in seinerpreisgekrönten Smartphone-App lanciert. LGBTQ-Reisende werden - zumersten Mal - uneingeschränkten Zugriff aufEchtzeit-Sicherheitsbewertungen von über 30.000 Stadtviertelnweltweit haben. GeoSure ist im App Store (https://itunes.apple.com/us/app/geosure/id811335043?mt=8&ign-mpt=uo=4) und in Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geosure&hl=en)erhältlich. GeoSure definiert seine LGBTQ-Sicherheitskategorie alseine Bewertung der "Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf oderDiskriminierung von LGBTQ-Personen oder -Gruppen (lesbisch, schwul,bisexuell, transgender oder queer) und dem Maß an Vorsicht, das andem Ort erforderlich ist."GeoSure gab auch die "Top 5 der weltweit sichersten Stadtviertelfür LGBTQ-Reisende" bekannt. Die benutzerfreundlicheBenutzeroberfläche von GeoSure bietet Sicherheitsbewertungen von 1bis 100 - je niedriger die Bewertung, desto sicherer ist das Viertel.GeoSure verwendet maschinelles Lernen, KI, Stimmungsanalyse undPredictive Analytics, um Bewertungen zusammenzustellen, die auf derAnalyse von Tausenden von Quellen täglich basieren, und sein Paketumfassender Reisesicherheitslösungen anzubieten und zu aktualisieren.Top 5 der weltweit sichersten Stadtviertel für LGBTQ-Reisende:1. The Castro in San Francisco (GeoSure-Bewertung: 17)2. Berlin-Schöneberg (GeoSure-Bewertung: 24)3. Amsterdam-Centrum (GeoSure-Bewertung: 27)4. Eixample in Barcelona (GeoSure-Bewertung: 30)5. Stadtzentrum von Tel Aviv/Stadtviertel Florentin in Tel Aviv(GeoSure-Bewertung: 31)"Vor drei Jahren war GeoSure das allererste Unternehmen, das eineweltweite Sicherheitsmaßnahme speziell für alleinreisende Frauenentwickelte, und heute freuen wir uns, die erste lokalisierteSicherheitsbewusstseinslösung speziell für LGBTQ-Reisende zuenthüllen", so Michael Becker, CEO von GeoSure. "Ob auf Geschäfts-,Freizeit- oder Studienreisen, unser einzigartiger Fokus liegt darauf,möglichst schnell ein Sicherheitsbewusstsein auf Stadtviertel-Ebenezu schaffen, um Menschen zu helfen, so problemlos wie möglich zureisen."Die einzigartigen Sicherheitslösungen für Reisende von GeoSurebefähigen, beteiligen und informieren Reisende, mit einem besonderenFokus auf alleinreisende Frauen und Mitglieder der LGBTQ-Community.GeoSure unterstützt das globale Reise-Ökosystem, indem es Reisendenein "allgegenwärtiges" Sicherheitsbewusstsein liefert, verstärkt einepositive Sicherheitsfeedback-Schleife in Tourismuswirtschaften undhilft Organisationen, führend in Sicherheitsverantwortung zu werden,was die Mission von GeoSure, "Eine sicherere, vorhersehbarere Welt",schnell vorantreibt.Informationen zu GeoSureGeoSure ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereichskalierte Ortssicherheitsbewertung. Das Unternehmen nutzt proprietäreTechnologie, maschinelles Lernen, Predictive Analytics und KI, umortsspezifische Sicherheitsbewertungen zu kalkulieren, die alsGeoSafeScoresTM dargestellt werden, eine einfache, standardisierteBewertung, die die relative Sicherheit von Reisenden oderRisiko-Vermögenswerten überall in der Welt misst. GeoSure generiertSicherheitsbewertungen für über 30.000 Orte weltweit, und die Anzahlan Orten und Daten wächst täglich. GeoSure Mobile ist sowohl füriPhone (https://itunes.apple.com/us/app/geosure/id811335043?mt=8) alsauch Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geosure) kostenloserhältlich und die Daten stehen Organisationen über API- oderWeb-App-Integration zur Verfügung.Für weitere Informationen besuchen Sie www.geosureglobal.comoder senden Sie eine E-Mail an: info@geosureglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/745496/GeoSafeScores_Castro_District.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/745495/Geosure_Logo.jpgOriginal-Content von: GeoSure Global LLC, übermittelt durch news aktuell