Genworth: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Am 28.04.2020, 12:09 Uhr notiert die Aktie Genworth an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 3.34 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Genworth auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Genworth liegt mit einer Dividendenrendite von 13,46 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Versicherung"-Branche hat einen Wert von 3,09, wodurch sich eine Differenz von +10,36 Prozent zur Genworth-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Genworth-Aktie: der Wert beträgt aktuell 63,38. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Genworth ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,95). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Genworth damit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Genworth gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 4,04 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 42,24 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".