Genusswochen - Spezial in Serfaus-Fiss-Ladis - VIDEO

Serfaus-Fiss-Ladis bringt während den Genusswochen Spezial2017 alle Firn-Fans hoch hinaus.Serfaus (ots) - Sanfte Hänge und steile Pisten, Genuss-Abfahrtenund Rennstrecken, Freeride-Routen und Schnee-Areale für die Kleinsten- Tirols Ski-Dimension Serfaus-Fiss-Ladis bringt alle Firn-Fans imFrühling hoch hinaus, vom Anfänger bis zum Profi. Und während derGenusswochen - Spezial vom 18. März bis zum 23. April 2017 gibt?s dasPaket aus Frühlingssonne, entspannten Skitagen und cooler Action aufbis zu 2.820 Metern Höhe zum familienfreundlichen Preis. DasBesondere an Serfaus-Fiss-Ladis ist außerdem die Anzahl derSonnenscheinstunden zu dieser Jahreszeit. Diese liegen um dasDreifache über dem des Tieflandes.Den Auftakt macht die Sun & Snow Week vom 18. März bis zum 7.April: Erwachsene zahlen in dieser Zeit für einen 3-Tages-Skipass ?90 Euro, Kinder wedeln schon für 51 Euro über die Pisten (Tarifegültig mit der Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte). Wer sich dazu noch fürdas Easy Skiing-Angebot entscheidet, setzt das dickeUrlaubs-Sparschwein kaum auf Diät, da nur drei Tage der Skikursbezahlt werden muss, in Anspruch genommen werden kann er jedoch fürganze sechs Tage!In den Osterwochen, vom 8. bis zum 23. April, kosten3-Tages-Skipässe für Erwachsene 96 Euro, für Kinder 60 Euro. Und die4-Tages-Kurstickets der Skischulen sind satte sechs Tage gültig.Doch Serfaus-Fiss-Ladis wäre nicht schon mehrfach zurfamilienfreundlichsten Region der Alpen gekürt worden, wenn das schonalles wäre. Das Hochplateau sammelt auch abseits der 214Pistenkilometer fleißig Punkte. Wagemutige rauschen mit dem SerfauserSauser, dem Fisser Flieger und dem Skyswing durch luftige Höhen oderbezwingen Steilkurven mit dem Familien Coaster Schneisenfeger. Undwährend der Genusswochen - Spezial gibt?s die Actionhits zum halbenPreis.Wer allein beim Gedanken an die Attraktionen Herzklopfen bekommt,kann sich aufs Zuschauen verlegen. Unter dem klaren Sternenhimmel derBergwelt begeistern die "Adventure Night Serfaus" und der "NightflowFiss" mit hochkarätiger Akrobatik, spektakulären Stunts undfantastischen Ski-Shows. Na klar, auch mit 50 Prozent Rabatt währendder Genusswochen - Spezial.Dazu warten Early Bird-Pistenspaß, Ermäßigungen für dasSchneeabenteuer in Bertas Kindervilla, eine Kulinarik-Safari,kostenlose Skitests und und und?Wer mit einem "gführigen" Schnee und angenehmen familiengerechtenPreisen belohnt werden möchte, ist in den März- und Aprilwochen 2017auf dem Hochplateau von Serfaus-Fiss-Ladis genau richtig.Weitere Informationen: Serfaus-Fiss-Ladis Information,Gänsackerweg 2, A-6534 Serfaus/Tirol, Tel. +43/5476/6239, Fax+43/5476/6813, info@serfaus-fiss-ladis.at,https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/winter/genusswochen-2017Video(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalvideo-Service sowie im OTS-Videoarchiv unterhttp://video.ots.atRückfragehinweis:Serfaus-Fiss-Ladis InformationStefan Kathreins.kathrein@serfaus-fiss-ladis.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4064/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell