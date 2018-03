Hamburg (ots) -Goldfarbene und weiße Hasen, mal riesig als Luftballon, mal ausedlem Porzellan, mal geschnitzt aus Holz, mal als köstlicheSchoko-Miniatur oder fantasievoll auf Tassen und Teller gemalt. Hasenfehlen auf keinem der Promi-Oster-Tische, die imAlstertaler-Einkaufszentrum Hamburg stehen. Acht Prominentedekorierten ihren ganz persönlichen "The Perfect Easter Table"zugunsten der Peter Ustinov Stiftung. Die Gestalter sind MaximilianArland, Isabel Edvardsson, Bettina Cramer, Alena Fritz, DominikBruntner, Susianna Kentikian, Janine Kunze und Igor Ustinov,renommierter internationaler Künstler und Sohn des weltweit verehrtenSchauspielers Sir Peter Ustinov. Ab sofort können allePromi-Oster-Tische in der Ladenstraße des AEZ bewundert und für denguten Zweck ersteigert werden.Vom mit reichlich Ostergras und vielen Frühlingsblühern verziertenTisch über eine elegante Tafel mit Design-Geschirr bis zum gelb-grünleuchtenden Look reichen die Deko-Ideen der Promis. Bildhauer IgorUstinov kam extra aus Paris angereist und machte einen Spiegel inForm einer Sonne zum strahlenden Mittelpunkt seines perfektenOstertisches. Als Symbol für das Fest des Lichtes und des Neubeginns.Jeder seiner acht Gäste findet daher auf seinem Platz eineSonnenbrille und als Platzkarte eine handgemalte Sonne vor."In allen Hilfsprojekten der Peter Ustinov Stiftung legen wirgroßen Wert auf die Förderung der kreativen Fähigkeiten der Kinder.Respekt vor der Kreation um uns herum und Dankbarkeit für dienatürlichen Ressourcen sind ein Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit.Dies ist die künstlerische Botschaft, die von unserem gedeckten Tischausgeht", so Igor Ustinov. Die Vorstandsvorsitzende der Peter UstinovStiftung, Marie Korbél, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, zu dieserschönen Aktion eingeladen worden zu sein. Ostern ist das Fest desLichts und der Erneuerung. Neue Perspektiven und Hoffnung für Kinderzu eröffnen, ist auch das Ziel unserer Stiftung."1999 gründete Sir Peter Ustinov gemeinsam mit seinem Sohn Igor,dem heutigen Stiftungsratsvorsitzenden, die Peter Ustinov Stiftung.Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen über den Zugang zu Bildung undKreativität die Chance auf eine eigenständige und optimistischeZukunft zu geben - unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe,ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrem sozialen Hintergrund.Schauspielerin Janine Kunze, für die das Osterfest eines derschönsten Familienfeste ist, kreierte einen Frühstückstisch mit sechsvollkommen unterschiedlichen Gedecken. "Jeder erhält bei uns seinenganz individuellen Platz. Und es gibt alles, was ich liebe: Kerzen,liebevolle Kleinigkeiten und eine Etagere mit Macarons. Zuhausedekoriere ich mit dem Sammelgeschirr der Familie und einer schönenalten Spitzendecke", so die charmante Kölnerin. "Als Katholikin liebeich Ostern. Wir backen Osterlämmer, bemalen Ostereier und bastelnschöne Osterdekorationen."Grüne Tulpen in knallgrünen Vasen auf einem grünen Tischläuferkombinierte Isabel Edvardsson mit großen gelben Platztellern, gelbenFilzuntersetzern und aus kleinen Blüten gemalte Häschen auf denTassen. "Die Farben grün und gelb symbolisieren Ostern für mich", sodie Profi-Tänzerin und junge Mama. "Dieses Jahr ist Ostern für michganz besonders, weil wir es zum ersten Mal zu Dritt erleben. Dasdekorierte Zuhause macht jetzt zum ersten Mal so richtig Sinn. Ichhabe gerne mitgemacht bei dieser Charity-Aktion, weil ich es wichtigfinde, dass Kinder sich kreativ entwickeln."Das i-Tüpfelchen der Dekoration von Bettina Cramer sind über demTisch schwebende goldene Hasen-Luftballons. Töne wie Flieder,Hellgrau und Laubgrün wiederholen sich darunter in zarten Nuancen inGläsern, Platzdecken, Tellern und Servietten. Für die Journalistin,Moderatorin, Autorin und Kommunikationstrainerin ist Ostern ebenfallsdas Fest des Neubeginns. "Wir feiern immer mit Freunden und Familie,sprechen mit den Kindern über die christliche Bedeutung von Osternund mindestens einmal lese ich das Gedicht 'Osterspaziergang' vonGoethe vor. Es beschreibt das Ostergefühl so herrlich treffend. Ander Benefiz-Aktion für die Peter Ustinov Stiftung habe ich sehr gernbeteiligt, weil mir als langjährige "Arche"-Botschafterin und Mutterdas Glück der Kinder am Herzen liegt. Wir Erwachsenen sind dafürverantwortlich, dass es den kleinen Menschen überall auf der Welt gutgeht. Ich hoffe, unsere Tische werden super erfolgreich versteigertund die Einnahmen unterstützen ein schönes Projekt."Box-Weltmeisterin Susi Kentikian verriet: "Ostern ist das größteFest im orthodoxen Glauben. Ich finde es sehr schön, weil es eintraditionelles Fest ist und ich es fast immer mit meiner Familiefeiern kann. Wir haben in Armenien eine besondere Osterspezialität:Plov, das ist ein Reisgericht mit Eiern, Aprikosen und Rosinen." Fürihren Charity-Tisch im Alstertal-Einkaufszentrum wählte dieSpitzensportlerin cremeweißes Porzellan und graue Platzdeckchen.Aufgelockert durch große Kerzenständer, frische Weidenkätzchenzweigeund ein Blumen-Körbchen. "Ich finde das Motto der Ustinov-Stiftung:Kinder brauchen Werte sehr wichtig! Ich habe mich in meinem Lebenauch durchboxen müssen und mein Sport hat mir und meiner Familie einetolle Perspektive und unseren Aufenthalt in Deutschland ermöglicht.Dafür sind wir sehr dankbar und ich möchte mit meiner GeschichteKindern Mut machen, an sich zu glauben."Maximilian Arland zauberte eine üppige Graslandschaft auf seinenOstertisch. Narzissen, Tulpen und blühende Zweige wechselten sichdarauf mit Teelichtern in ausgehölten Birkenholzstämmen ab.Dazwischen platzierte er seine neueste CD 'Liebe in Sicht': "Osterngehört zu meinen Lieblingsfeiertagen, weil es ein fröhliches Festist. Bei uns kommt traditionell die ganze Familie zum Osterbrunchzusammen und dann wird stundenlang geschlemmt und geplaudert. Ichhabe die Osteraktion sehr gerne unterstützt, da es mir einfach Spaßmacht, Gastgeber zu sein und einen festlichen Tisch zu decken. Damitkann man viel von seiner Persönlichkeit ausdrücken. Und diesmal wares sogar für einen guten Zweck", so der Sänger und Moderator. Durchdie Kombination von silberfarbenen Accessoires mit weißemDesigner-Porzellan sowie filigranen Gläsern gestaltete Alena Fritzihr Osterarrangement hochmodern, hell und edel. "Die Osterfeiertagewaren mir schon immer heilig", erzählte das erfolgreiche Model. "Hierverbringe ich viel Zeit mit Freunden und der Familie, da gehört einschön dekorierter Tisch zum Zusammensitzen einfach dazu. Außerdemläutet Ostern den Start in die helle Jahreszeit ein und verbreitetganz automatisch gute Laune."Mister Germany Dominik Bruntner verbindet mit Ostern schöneKindheitserinnerungen: "Man ist im Kreise der Familie und kann beiangenehmen Frühlingstemperaturen im Garten sitzen. Früher habe ichmich immer darauf gefreut, Ostereier suchen zu dürfen. Oft hat meineOma die Eier aber so gut versteckt, dass manche erst Jahre spätergefunden wurden." Das erfolgreiche Männer-Model hat die Peter UstinovStiftung von Herzen gern unterstützt: "Gerade eine Charity-Aktion zueinem Familienfest wie Ostern finde ich großartig!"Sämtliche Dekorationsmaterialien, welche die Stars verwendeten,stammen aus den über 240 Geschäften des Alstertal-Einkaufszentrums,welches mit seinen 59.000 m² Verkaufsfläche als Norddeutschlandsgrößte Mall gilt. "Alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie Familienaus dem Umland sind herzlich eingeladen, sich bei uns für ihrOsterfest inspirieren zu lassen und einzukaufen", so Ludmila Brendel,Center Managerin des Alstertal-Einkaufszentrum.Sämtliche prominent gestalteten Ostertisch-Dekorationen können ineiner stillen Auktion ersteigert werden. Teilnahmekarten fürInteressenten gibt es an der Kundeninformation sowie an allenOstertischen in der Ladenstraße. Das höchste abgegebene Gebot erhältden Zuschlag.