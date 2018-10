Genussmomente für treue real Kunden (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- real Treueaktion lässt Hobbyköche aufhorchen- hochwertige Artikel für die feine Küche- ideale Geschenke zur Adventszeit"Sammeln Sie Genussmomente" heißt das Motto der neusten realTreueaktion, die bundesweit in allen real Märkten läuft. Kochen undGenießen ist gerade in der kalten Jahreszeit besonders beliebt. Werfreut sich nicht auf Eintöpfe, Aufläufe und Ofengerichte wenn esdraußen kälter ist und man es sich drinnen gemütlich machen kann. Dieneuen real Treueprämien der Marke Zwilling kommen da gerade recht.Ein Sortiment von Keramiktöpfen- und Backformen, gusseiserne Cocottesin zwei Größen, ein Fondue-Set und auch ein Schnellkochtopf werdenangeboten. Einfach 30 Treue-Marken sammeln und die Prämie der Wahl zueinem besonders attraktiven Preis mitnehmen. Die trendigen Formen undTöpfe eignen sich auch bestens als Weihnachtsgeschenke für Hobbyköcheund solche die es werden wollen. Weitere Prämien bei der Treueaktionsind Pfannen, Messer, ein Servierbesteck und ein Kinderbesteckset.Und so funktioniert es: Wie gewohnt, erhalten alle real-Kunden profünf Euro Einkaufswert eine real-Treue-Marke. Gegen Vorlage des mit30 Treue-Marken vollständig gefüllten Sammelheftes sowie einerentsprechenden Zuzahlung kann jeweils eine der Prämien erworbenwerden. Schon ab einer Zuzahlung von 5,99 Euro sind Prämienerhältlich, wie zum Beispiel zwei Keramikförmchen die sich zurZubereitung von Souffles oder zum Anreichen von Dips und Dessertseignen. Treuemarken gibt es bis zum 19.01.2019 und einlösen könnendie Kunden diese bis zum 26.01.2019.Treue-Marken Digital sammelnNeben dem Sammeln von Klebe-Treuepunkten in einem Sammelheft gibtes auch die Möglichkeit, online Marken zu sammeln. Die Teilnahme istunkompliziert: In der real-App (verfügbar für Android und IOS) oderunter www.real.de/treue können sich die Kunden ein Konto anlegen,dieser Service ist exklusiv für PAYBACK-Kunden. Die Treue-Markenwerden automatisch dem Onlinekonto gutgeschrieben; der aktuelleMarkenstand ist jederzeit auf www.real.de/treue oder in der real-Appabrufbar.Die Einlösung der Treue-Marken geht auch über die App: Prämieaussuchen und an der Kasse die PAYBACK-Karte vorlegen. Dieverbleibenden Treue-Marken sowie die Zuzahlung werden automatischerrechnet.Pressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell