Genuss bis zur Sucht? Diezemanns Reisen in die Welt des Alkohols / SWR-Reporter und sein Team fragen, wo die Grenze zwischen Genuss und Alkoholsucht liegt / 8. Februar 2017, 21 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) -Wie viel ist zu viel? Das fragt sich SWR-Reporter Kai Diezemannauf seiner bundesweiten Recherche-Reise zum Thema Alkoholsucht. Dabeibemüht er sich herauszufinden, ab wann Alkohol gefährlich wird und wodie Grenze zwischen Genuss und Abhängigkeit verläuft. "Genuss bis zurSucht? Diezemanns Reisen in die Welt des Alkohols" zeigt dieErgebnisse seiner Nachforschungen am 8. Februar 2017 um 21 Uhr im SWRFernsehen.Gleich vier Polizisten sind nötig, um den Mann aus demStreifenwagen zu heben. Immer wieder sacken ihm die Beine weg, er iststurzbetrunken und wurde in die zentrale Ausnüchterung derStuttgarter Polizei gebracht. Besonders an Wochenenden herrscht hierHochbetrieb. Dann schlafen oft mehr als zehn Menschen unterpolizeilicher und ärztlicher Aufsicht ihren Rausch aus. Es ist ein imwahrsten Sinne des Wortes ernüchternder Ort. Ein Ort, der deutlichzeigt: Deutschland hat ein Alkoholproblem.Jedes Jahr rund 74.000 Tote durch Alkohol in Deutschland 1,8Millionen Menschen gelten hier zu Land als alkoholabhängig.Mindestens 74.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen ihrerSucht. Alkohol, ein offensichtlich gefährlicher Stoff, der trotzdemin Deutschland überall und sehr günstig verfügbar ist. Denn Wein,Bier und andere Genussmittel sind ein fest verankerter Teil unsererFeier- und Alltagskultur. Gleichzeitig sind sie nicht zuunterschätzende Suchtmittel. Versuche, die Alltagsdroge und ihrenMissbrauch zu verbieten, sind immer wieder gescheitert.Doch wo endet der Genuss und wo beginnt das Alkoholproblem?Diezemann testet, wo sein eigenes Limit liegt. Er spricht mit Ärztenund Wissenschaftlern, die die langfristigen Folgen von Alkoholerforschen. Er trifft Menschen, die an ihrer Sucht gescheitert sind,und Menschen, die sich den Rausch, das Feiern mit Bier, Wein undanderen Alkoholika nicht verbieten lassen wollen.Seit über zwei Jahren erforscht SWR-Reporter Kai Diezemanngesellschaftliche Phänomene, stellt Fragen und probiert aus, wasdiejenigen erleben, deren Sicht der Dinge er verstehen möchte. Fürdie Reportagereihe "Diezemanns Reisen" lag er bereits auf Yogamatten,fragte, ob man Fleisch wirklich ohne Reue essen kann, oder tauchteein in die wundersame Welt der Angler.Film vorab für akkreditierte Journalisten auf presseportal.SWR.de.Fotos über ARD-Foto.de.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell