Genus: Wo soll das nur hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Genus":

Genus weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 2944 GBP an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.Unsere Analysten haben Genus nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Analysteneinschätzung: Genus erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2028,33 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -31,1 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2944 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Genus erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...