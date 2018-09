Genuine Parts: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Per 23.09.2018, 10:16 Uhr wird für die Aktie Genuine Parts am Heimatmarkt New York der Kurs von 101,11 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Händler".

Unsere Analysten haben Genuine Parts nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,02 und liegt mit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 38,48. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Genuine Parts auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Genuine Parts hat mit einer Dividendenrendite von 2,85 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,59%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Retail - Discretionary"-Branche beträgt -0,74. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Genuine Parts-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genuine Parts-Aktie hat einen Wert von 58,43. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,92). Genuine Parts ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,92). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Genuine Parts.