Genuine Parts: War das hier wirklich zuzutrauen?

An der Börse New York notiert die Aktie Genuine Parts am 26.07.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 97 USD. Die Aktie der Genuine Parts wird dem Segment "Händler" zugeordnet.Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Genuine Parts entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Genuine Parts hat mit einer Dividendenrendite von 2,97 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,44%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Retail - Discretionary"-Branche beträgt -0,47. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Genuine Parts-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

