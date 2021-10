Genuine Parts Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Für die Aktie Genuine Parts stehen per 25.10.2021, 18:18 Uhr 133.68 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Genuine Parts zählt zum Segment "Händler".

Unsere Analysten haben Genuine Parts nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Genuine Parts mit einem Wert von 20,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Händler" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,07 , womit sich ein Abstand von 49 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Genuine Parts-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 137,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (133,03 USD) ausgehend um 3,36 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Genuine Parts von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Genuine Parts damit 11,65 Prozent unter dem Durchschnitt (41,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt 77,42 Prozent. Genuine Parts liegt aktuell 47,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".