Genuine Parts-Aktie: Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 erhöht!

Vielversprechende Prognose Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Unternehmen nun mit einem Gewinn in einer Spanne von 7,56 bis 7,71 Dollar pro Aktie und einem bereinigten Gewinn in einer Spanne von 7,70 bis 7,85 Dollar pro Aktie bei einem Gesamtumsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent. Zuvor erwartete das Unternehmen Gewinne und bereinigte Gewinne in einer Spanne von 7,45 bis 7,60… Hier weiterlesen