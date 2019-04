München (ots) -Matchmaking 4.0: In einer Welt, in der Lebenskonzepte vielfältigersind denn je und die klassischen Beziehungsmodelle nicht für jedengeeignet sind, bietet Gentley die Alternative. Mit der neuenMatchmaking-App wird eine hochqualitative Plattform für moderne,lifestyleorientierte Beziehungsmodelle in der Dating-Szene geboten.Gentley ist für all jene, die außergewöhnliche Lebensstile leben undlieben. Ob kurz- oder langfristig, leidenschaftlich, platonisch, oderno strings attached - Gentley bietet individuelle Beziehungsansätzefür moderne Ladies und Gentlemen.Respekt, Klarheit, Vertrauen und ZeitGentley ist eine Plattform für Partnerschaftsformen abseits vonklassischen Beziehungsmodellen. Egal, ob man beruflich sehreingespannt ist, viel reist oder das Außergewöhnliche sucht - Gentleyhilft dabei, einen passenden Lebensabschnittpartner zu finden. Dieindividuellen Bedürfnisse, Wünsche und persönlichen Ziele derMitglieder stehen hier besonders im Fokus.Gentley bietet eine respektvolle und sichere Atmosphäre, welchedie Grundlage einer vertrauensvollen, ehrlichen und ungehemmtenKommunikation ist - ohne Angst vor Ausgrenzung und Vorverurteilung.Das Augenmerk liegt auf den individuellen Vorlieben und derPersönlichkeit der Mitglieder. Gentley setzt sich daher für eineEntstigmatisierung unkonventioneller Beziehungsmodelle ein."Slow-Dating" - Weniger "Matches" für mehr QualitätDer schnelllebigen, hypervisualisierten Dating Welt von heute,möchte Gentley Individualität und Ehrlichkeit entgegensetzen. Dabeiwird den Mitgliedern täglich eine limitierte Auswahl an qualitativhochwertigen potenziellen Verknüpfungen, den sog. Potentialsvorgestellt. Hierdurch rückt die Persönlichkeit in den Vordergrundund die Chance auf eine bedeutsame Verbindung steigt.Im Vergleich zu Funktionsweisen anderer Dating-Apps, werden die"Likes" und Anfragen dem betroffenen Mitglied nicht direktübermittelt. Bei Gentley erhöhen diese Gesten lediglich dieWahrscheinlichkeit, dass der Interessent selbst am nächsten Tag alsPotential vorgeschlagen wird. Viele der täglichen Vorschläge habensomit bereits ihr Interesse bekundet, zudem werden ungewollteNachrichten unterbunden.Authentizität & VertrauenFake Profile, Cat-fishing und Identitätsdiebstahl ist leidercharakteristisch für online Dating. Um das gegenseitige Vertrauen zustärken, durchlaufen alle angehenden Mitglieder einen mehrstufigenVerifikationsprozess. Zudem legt Gentley höchsten Wert auf Diskretionund Sicherheit, weshalb nur verifizierte Mitglieder überhaupt Zugangzur Plattform erhalten. Die gesamte App ist verschlüsselt, wederBilder noch Videomaterial können exportiert werden. Wer frei undehrlich kommunizieren möchte, für den ist die Privatsphäre einwichtiger Aspekt. Mitgliederprofile werden im Blogstyle präsentiert,wobei persönliche Informationen wie Name und Alter zunächst verborgenbleiben. Mitglieder können schrittweise die Profile und Funktionenwie beispielsweise der Audio- und Videotelefonie mit gegenseitigemEinvernehmen freischalten. Dabei findet Kommunikation ganzunkompliziert und sicher per VoIP innerhalb der App statt.Verfügbarkeit und PreisDie Gentley App steht bereits im Google Play Store und im AppleStore kostenlos zum Download bereit. Die Mitgliedschaft von Gentleyist zahlungspflichtig und richtet sich an Nutzer über 18 Jahren.Neukunden erhalten bei Anmeldung einen kostenlosen Zugang für14-Tage. Die Mitgliedschaft startet ab 50 EUR pro Monat. Studentenund Auszubildende dürfen sich ab Anfang April über einen Rabatt von60% freuen.Weitere Informationen unter www.gentleyapp.comPressekontakt:GentleyMartin Steinke (Project Lead)Tel. +49 171 2631 051steinke@gentleyapp.comHavana Orange GmbHBirkenleiten 41089 - 92 131 51 7881543 Münchengentley@havanaorange.deOriginal-Content von: Gentley, übermittelt durch news aktuell