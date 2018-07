Genting Hong Kong: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Genting Hong Kong am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 1,33 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".Nach einem bewährten Schema haben wir Genting Hong Kong auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Genting Hong Kong beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,95 Prozent und liegt mit 0,83 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (5,11) für diese Aktie. Genting Hong Kong bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

