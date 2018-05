Genting Cruise Lines kooperiert mit Wirecard, um Passagieren ein völlig nahtloses Bezahlerlebnis an Bord zu bieten / Neues digitales Bezahlsystem ermöglicht schnelles Checkout-Verfahren für Passagiere

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/Hongkong (ots) - Dream Cruises und StarCruises, Marken der Genting Cruise Line Division von Genting HongKong, kooperieren mit Wirecard, um einen nahtlosen Bezahlprozess zubieten und so das Gäste-Erlebnis an Bord ihrer Schiffsflotte zuverbessern. Die Kooperation bildet die Grundlage für das Quick PaySelf-Checkout System, das an Bord der Kreuzfahrtschiffe World Dreamund Genting Dream der Reederei Dream Cruises umgesetzt wird und inKürze auch auf der SuperStar Virgo der Reederei Star Cruisesverfügbar ist."Das Gäste-Erlebnis an Bord unserer Dream-Cruises-Flotte ist vongroßer Bedeutung und wann immer wir Reibungsverluste vermeiden undProzesse optimieren können, ist dies ein großer Vorteil für unserePassagiere," sagt der President von Dream Cruises, Thatcher Brown."Durch unsere Kooperation mit Wirecard können wir nun einen derunbeliebtesten Aspekte von Kreuzfahrten vermeiden - dasSchlangestehen am Ende des Urlaubs, um die Rechnung zu bezahlen. Mitunserem Quick Pay Self-Checkout System brauchen unsere Gäste nie mehranzustehen und können ihre Rechnung mithilfe ihres Smartphones bequemvon ihrer eigenen Kabine aus - oder einem beliebigen anderen Ort -bezahlen."Judith Loh, Head of Relationship Management APAC Sales beiWirecard, sagt: "Als innovativer Marktführer in der digitalenZahlungslandschaft sind wir in der Lage, unseren Kunden durch einennahtlosen, digitalisierten Zahlungsprozess an Bord zu helfen, dasGäste-Erlebnis wesentlich zu verbessern. Angesichts der wachsendenPopularität von Kreuzfahrten in Asien freuen wir uns darauf, unserePartnerschaft mit Genting Cruise Lines zu vertiefen."Mit dem Quick Pay Self-Checkout System können Gäste ihre Finanzenwährend der Reise selbst kontrollieren - so können sie unter anderemvorab Ausgabenobergrenzen festlegen, Konten für Freunde undAngehörige verwalten, ihren Konsum während der Kreuzfahrt überwachenund am Ende der Reise ihre Rechnung begleichen.Passagiere können Quick Pay einrichten, indem sie einfach die beimCheck-in oder in ihren Kabinen zur Verfügung gestellten QR-Codeseinscannen oder indem sie sich mit dem Internet-Netzwerk an Bord desSchiffes verbinden und die Quick-Pay-Option wählen. Ein breitesSpektrum an Bezahlmöglichkeiten steht zur Verfügung, wie Alipay,Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, JCB und Union Pay.Weitere Optionen werden in Zukunft hinzukommen. Mit der App könnenGäste auch Obergrenzen für Ausgabenbeträge für sich undFamilienangehörige oder Mitreisende festlegen, um die Kosten währendihres Aufenthalts an Bord im Griff zu behalten.Gäste können ihre offenen Rechnungen auf zweierlei Weisebegleichen: Für einen bequemen Express-Checkout wählt man im Rahmender Funktion zur Festlegung von Obergrenzen einfach die Option "AutoPay", oder man begleicht alle unbezahlten Beträge manuell mithilfeder "Pay Now"-Funktion.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über Genting Cruise Lines:Genting Cruise Lines ist ein Geschäftsbereich von Genting HongKong, der aus drei verschiedenen Kreuzfahrtmarken besteht - StarCruises, Dream Cruises und Crystal Cruises - und der eine Reihe vonProdukten anbietet, die von modernen Kreuzfahrten bis hin zuluxuriösen Urlaubserlebnissen über das Meer bis zur Luft reichen.Die 1993 gegründete Star Cruises hat den asiatisch-pazifischenRaum als beliebtes, weltweites Kreuzfahrtziel etabliert und ist mitihrer derzeitigen Flotte von sechs Schiffen (SuperStar Virgo,SuperStar Libra, SuperStar Aquarius, SuperStar Gemini, Star Piscesund The Taipan) weiterhin Vorreiter auf dem modernen Kreuzfahrtmarktder Region.Dream Cruises wurde im Jahr 2015 gegründet und bietet mit seinerFlotte von zwei Schiffen das höchste Niveau an Gästeservice undKomfort in der Region: Genting Dream, das im November 2016 starteteund World Dream im November 2017. Speziell für den chinesischen undasiatischen Markt entwickelt, bietet Dream Cruises den Passagiereninspirierende Reisen auf See, die asiatisch und internationalausgerichtet sind. Wenn Sie Näheres über Dream Cruises herausfindenmöchten, besuchen Sie dreamcruiseline.com und folgen Sie uns aufFacebook, Weibo oder Weixin.Auf dem See-, Fluss-, Land- oder Luftweg hat Crystal die Art undWeise, wie die Welt die Luxusreisen betrachtet, neu definiert. Dieweltbekannte Crystal Experience - die weltweite Reisen mit CrystalCruises, Crystal River Cruises, Crystal Yacht Expedition Cruises,Crystal AirCruises und Crystal Air anbietet - lockt weiterhin dieanspruchsvollsten Reisenden der Welt mit unvergleichlichem Luxus undbeispielslosem persönlichen Service.Genting Cruise Lines bietet mit seiner Markenfamilie das breitesteund einfallsreichste Spektrum an Kreuzfahrtprodukten für den modernenReisenden, das alle Segmente, Regionen, Lebensabschnitte undReisestile abdeckt.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comGenting Cruise Lines-Medienkontakt:Desmond ChungCorporate CommunicationsTel: +852 2378 5924Email: desmond.chung@gentinghk.comAmanda LiCorporate CommunicationsTel: +852 2378 2082Email: amanda.wy.li@gentinghk.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell