Gentiloni: Differenzen mit Trump sind bei G7-Gipfel klar geworden

TAORMINA (dpa-AFX) - Die Differenzen zwischen den USA und den restlichen G7-Staaten sind bei dem G7-Gipfel nach den Worten des italienischen Ministerpräsidenten klar zu Tage getreten.



"Diese Differenz verstecken wir nicht, sondern sie ist auch in unseren Diskussionen sehr klar geworden. Aber diskutieren ist immer sehr nützlich", sagte Paolo Gentiloni als derzeitiger Vorsitzender der G7-Präsidentschaft am Samstag am Ende des Gipfels in Taormina. US-Präsident Donald Trump sei die Wahl des amerikanischen Volkes und mit dieser werde man nun umgehen. "Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter."/reu/DP/he