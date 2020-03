Gentiloni: Brauchen 'außergewöhnliche Mittel' gegen Corona-Krise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erwartet eine Einigung der EU-Staaten auf neue Instrumente im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise.



Eine Vereinbarung könnte bis zum Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag stehen, sagte Gentiloni der "Financial Times" (Dienstag).

Gearbeitet werde an drei Optionen: Zum einen prüfe man vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM für eine Reihe von Mitgliedsstaaten, sagte Gentiloni. Alternativ könnte zielgerichtete Liquidität nur für Ausgaben im Gesundheitswesen bereit gestellt werden. Die dritte Option wäre die Einführung sogenannter Corona-Bonds.

Diese könnten von jeder bestehenden europäischen Institution herausgegeben werden, um Geld zur Krisenabwehr aufzunehmen. Das schließe den ESM ein, wird Gentiloni zitiert. Denkbar ist aber nach Angaben von Experten auch die Herausgabe solcher Anleihen durch die EU-Kommission oder die Europäische Investitionsbank. "Der Konsens wächst täglich, dass wir der außergewöhnlichen Krise mit außergewöhnlichen Mitteln begegnen müssen", sagte Gentiloni der "FT".

Allerdings gibt es gegen Corona-Bonds gerade in Deutschland heftigen Widerstand. Auch die vorsorglichen Kreditlinien des ESM werden in einigen EU-Staaten kritisch beäugt. Am Dienstagabend (18.30 Uhr) beraten die Finanzminister der Eurogruppe und der übrigen EU-Staaten über die möglichen neuen Maßnahmen./vsr/DP/mis