Gentherapie vs. Genbearbeitung: Was ist besser für die Bekämpfung von Muskeldystrophie?

Was wird sich deiner Meinung nach eher durchsetzen? Genbearbeitung oder Gentherapie?

Nun, das könnten wir früher als erwartet herausfinden, denn Vertex Pharmaceuticals (WKN:882807) hat seine Partnerschaft mit dem Pionier für Gentechnik CRISPR Therapeutics (WKN:A2AT0Z) weiter vertieft. Vertex beendete seine Einkaufstour damit nicht, die Exklusivrechte für potenziell neue Behandlungen der Muskeldystrophie von CRISPR zu erwerben; das Unternehmen sicherte sich auch ein privat gehaltenes Gen-Editing-Start-up mit einem vielversprechenden Kandidaten für die präklinische Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

Während Vertex und CRISPR ihr Bestes tun, um Gene zu reparieren, gewinnt eine Gentherapie von Sarepta Therapeutics (WKN:A1J1BH) an Fahrt. Hier erfährst du kurz und bündig, welche Argumente für die eine und welche für die andere Methode sprechen.

Die Grundlage für den Gen-Editing-Ansatz von Vertex

DMD ist eine seltene erbliche Muskelschwundstörung, die durch das Fehlen eines funktionellen Dystrophin-Gens verursacht wird, das ein Strukturprotein produziert, das Muskelzellen miteinander verbindet. Ohne funktionelles Dystrophin haben Patienten ab einem Alter von 3 bis 5 Jahren Schwierigkeiten beim Gehen und nur wenige feiern jemals ihren 40. Geburtstag.

Vertex und CRISPR versuchen, die Dystrophin-Funktion wiederherzustellen, indem sie alles, was CRISPR produziert, im Zusammenhang mit der Behandlung von DMD lizenzieren. Vertex lizenzierte auch Rechte an einer anderen muskelabbauenden Erkrankung namens myotone Dystrophie Typ 1 (DM1), die eine sich wiederholende Sequenz von drei Nukleotiden beinhaltet, die ein anderes für die Muskelaktivität lebenswichtiges Gen stören.

Gentherapien, die eine funktionierende Version von Genen einfügen, sind problematisch, wenn es um Dystrophin geht, da dies das längste menschliche Gen ist, das es gibt. Es ist satte 2,3 Mio. Basenpaare lang, aber nur knapp 1 % davon wird zur Herstellung von Dystrophin verwendet. Die wichtigen Bits befinden sich an vielen Stellen; sie sind in 89 Segmente unterteilt, verteilt über die gesamte Länge des Gens.

Da das gesamte Dystrophin-Gen nicht in einen der heutigen Liefermechanismen passt, halten CRISPR und Vertex eine Behandlung für den besten Ansatz, die in die Muskelzellen eindringt und die problematischen Abschnitte spontan repariert. Im Moment hat CRISPR keinen marktnahen DMD-Kandidaten, der schon spruchreif wäre, aber das private Unternehmen, das sich Vertex für 245 Mio. US-Dollar gekauft hat, Exonics Therapeutics, hat hier eine gute Perspektive. In Studien mit Großtieren hat Exonics bereits CRISPR zur Reparatur und Wiederherstellung von Dystrophin eingesetzt.

Vertex wird Exonics als Tochtergesellschaft betreiben und den ehemaligen Eigentümern bis zu 1 Mrd. US-Dollar zahlen, wenn ihre DMD- und DM1-Programme bestimmte Meilensteine erreichen. Das ist keine Kleinigkeit, aber es könnte sich durchaus lohnen, wenn das DMD-Programm in den kommenden Humanstudien erfolgreich ist.

Das Argument für den gentherapeutischen Ansatz von Sarepta

Vertex und CRISPR haben noch keine DNA in menschlichen Muskelzellen bearbeitet, aber Sareptas Ansatz zur Behandlung von DMD hat die Erwartungen bereits übertroffen. Im März stiegen die Sarepta-Aktien, nachdem das Unternehmen erste Ergebnisse bei den ersten vier Patienten gemeldet hatte, die mit AAVrh74.MHCK7.Micro-dystrophin behandelt wurden, einer Gentherapie, die ein funktionelles Mikro-Dystrophin-Gen einfügt.

Sareptas Ansatz soll kein perfektes Dystrophin produzieren, aber die Forscher sehen sich bestätigt in ihrer Hypothese, dass die Zugabe von funktionellem Mikro-Dystrophin dem gesamten Muskelgerüst helfen würde, zusammenzuhalten. Nach 270 Tagen waren die Effekte in Biopsieproben deutlich sichtbar. Zwei Patienten verbesserten ihre Entwicklung deutlich, die beiden anderen blieben stabil.

Alle vier Kinder, die den Mikro-Dystrophin-Kandidaten von Sarepta erhielten, entwickeln ihre Fähigkeiten weiter, anstatt sie, wie im Krankheitsverlauf zu erwarten, zu verlieren. Wenn eine laufende placebokontrollierte Phase-3-Studie mit 24 Patienten bestätigt, dass Sarepta nicht versehentlich die vier gesündesten DMD-Patienten aller Zeiten ausgewählt hat, könnte Mikro-Dystrophin auf den Markt kommen, bevor Vertex aussagekräftige Daten aus seinem Genbearbeitungsprogramm vorlegen kann.

Platz für beide

Die Bearbeitung des großen Dystrophin-Gens an mehreren Stellen, wie von Vertex beabsichtigt, könnte ein komplettes, voll funktionsfähiges Dystrophin produzieren, aber es gibt einige große Nachteile. So gibt es eine Menge potenzieller Mutationen entlang des Dystrophin-Gens, die zu DMD führen, was bedeutet, dass Vertex mit einer einzigen Behandlung wahrscheinlich nur einen Bruchteil der kleinen Patientenpopulation erreichen kann.

Obwohl sich die Methode von Vertex für ein begrenztes Publikum als effektiv erweisen könnte, könnte sich die Mikro-Dystrophin-Therapie von Sarepta etablieren, bevor Vertex die Chance erhält, mit einer Gen-Editing-Therapie auf den Markt zu kommen, die auf einen begrenzten Teil der DMD-Population abzielt. Die Gentherapie von Sarepta ist vielleicht nicht der beste Weg, um jeden Fall von DMD zu beheben, aber sie wird wahrscheinlich langfristig viel mehr für die Investorenportfolios tun.

Dieser Artikel wurde von Cory Renauer auf Englisch verfasst und am 09.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von CRISPR Therapeutics. The Motley Fool empfiehlt Vertex Pharmaceuticals.

Motley Fool Deutschland 2019