Gentex: Tacheles!

Der Kurs der Aktie Gentex steht am 24.06.2021, 20:40 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 33.12 USD. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Gentex auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Gentex beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,52 Prozent und liegt mit 0,32 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,83) für diese Aktie. Gentex bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gentex. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Gentex-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gentex vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (32,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 32,67 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Gentex eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

