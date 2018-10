Gentest: Sicherheit oder Belastung? / Durch genetische Tests kann das individuelle Risiko von familiär bedingtem Brust- und Eierstockkrebs bestimmt werden

München (ots) - Wenn Brust- und Eierstockkrebs in der Familiegehäuft auftreten, können Frauen mithilfe eines Gentests bestimmenlassen, ob sie ein erhöhtes Risiko für diese beiden Krebsarten haben.Das ermöglicht ihnen frühzeitig Präventionsangebote in Anspruch zunehmen oder vorbeugende Maßnahmen einzuleiten. Das Wissen um einerhöhtes Krebsrisiko kann jedoch auch eine große psychische Belastungbedeuten - ebenso für die Familienmitglieder. Gentests sollten dahererst nach reiflicher Überlegung durchgeführt werden.Bei manchen Frauen liegt ein erhöhtes Risiko für Brust- undEierstockkrebs in der Familie: Etwa fünf Prozent allerBrustkrebsfälle sind Folge einer Mutation zweier bestimmter Gene, demBRCA1- und BRCA2-Gen. Treten Brust- oder Eierstockkrebs in dernäheren Verwandtschaft gehäuft auf, übernehmen viele Krankenkassenwie die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK die Kosten für den Gentest.Bei diesem Test wird geprüft, ob die beiden Gene mutiert sind undsomit ein erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht. Die Beratung, dieGendiagnostik sowie alle weiteren Maßnahmen finden in spezialisiertenZentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs statt, mit denen dieSBK und andere Krankenkassen Verträge für eine flächendeckendeVersorgung ihrer Versicherten geschlossen haben.Frau sollte Für und Wider genau abwägenDas Ergebnis kann Frauen entlasten, die kein erhöhtes Risiko einerKrebserkrankung haben. Bestätigt der Test ein erhöhtes Risiko,besteht die Möglichkeit an intensivierten Früherkennungsprogrammenteilzunehmen oder sich zu weiteren Maßnahmen beraten zu lassen. DieGentests bestimmen jedoch nur das individuelle Risiko einerErkrankung, nicht aber, ob und wann eine Erkrankung erfolgt. AuchFrauen ohne erhöhtes Risiko können im Laufe ihres Lebens erkranken.Ist das Risiko für das Auftreten eines Karzinoms erhöht, kann dasdie betroffene Person schwer belasten und verunsichern. Man solltesich im Vorfeld gut überlegen, ob man mit einer ungünstigen Prognoseumgehen kann oder ob sie eher ängstigt. Schließlich hat eine hoheErkrankungswahrscheinlichkeit möglicherweise Auswirkungen auf dieLebensplanung und die Familie. "Wir raten unseren Versicherten dazu,die Entscheidung für oder gegen einen Gentest gründlich zudurchdenken und sich alle Konsequenzen bewusst zu machen. Wichtigist, sich dafür Zeit zu nehmen und sich nicht drängen zu lassen. EinBeratungsgespräch kann hier helfen. Ich bin der festen Überzeugung,dass jede Frau individuell entscheiden kann, was für sie und ihreFamilie am besten ist, wenn sie die Vor- und Nachteile kennt. Wirhelfen unseren Kundinnen daher dabei, sich umfassend aufklären undprofessionell beraten zu lassen", sagt Christina Bernards von derSBK, zuständig für neue Versorgungsangebote.Pressekontakt:SBKSiemens-BetriebskrankenkasseKathrin BierederStab UnternehmenskommunikationHeimeranstr. 3180339 MünchenTel. +49(89)62700-765Fax: +49(89)62700-60765Email: kathrin.biereder@sbk.orgInternet: www.sbk.orgOriginal-Content von: Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, übermittelt durch news aktuell