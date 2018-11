Gentechnikfreies Rinderhackfleisch bei REWE

Köln (ots) - Unter Wilhelm Brandenburg wird das GVO-freieSortiment erweitertREWE listet immer mehr gentechnikfreie Produkte mit demVLOG-Siegel ins Sortiment ein und macht sie bundesweit für die Kundenverfügbar. Nun gibt es GVO-freies Rinderhack unter der EigenmarkeWilhelm Brandenburg in bis zu 1.000 weiteren REWE-Märkten inNordrhein-Westfalen, Hessen und Teilen von Rheinland-Pfalz. DieREWE-Märkte im Südwesten Deutschlands verfügen bereits seit einigerZeit über das Angebot, das sich bei Verbrauchern steigenderBeliebtheit erfreut.Seit fünf Jahren ist REWE Mitglied im Verband "Lebensmittel ohneGentechnik" (VLOG) und engagiert sich für eine gentechnikfreieProduktion von Lebensmitteln. Durch die Einführung des VLOG-Siegelsim Eigenmarkensortiment unterstützt REWE den Verband dabei, denAnteil gentechnikfreier Lebensmittel zu erhöhen und die Verbraucherumfassend darüber zu informieren. Bei der Vergabe des Siegels wirddarauf geachtet, dass bei der Fütterung der Tiere keine gentechnischveränderten Organismen (GVO) verwendet und strenge Fristeneingehalten werden. Auch auf Vitamine, Aromen, Enzyme und andereLebensmittelzusatzstoffe, die mithilfe von gentechnisch verändertenMikroorganismen hergestellt wurden, wird verzichtet.REWE plant das GVO-freie Rinderhack künftig bundesweit anzubieten.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen:REWE-Pressestelle, presse@rewe-group.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell