"Gentechnik 2.0 - Risiko oder Chance?": Neue ZDFinfo-Doku (FOTO)

Von Schweinen, in denen menschliche Organe wachsen, bis zuDesigner-Babys schaffen neue Gentechnik-Verfahren vormals ungeahnteMöglichkeiten. Doch wer gibt vor, was erlaubt ist, wenn zum ersten Mal eineSpezies im Guten wie im Schlechten verändert werden kann? Die Dokumentation"Gentechnik 2.0 - Risiko oder Chance?" (Originaltitel: "The Genetic Revolution")beleuchtet am Montag, 16. Dezember 2019, 20.15 Uhr, in ZDFinfo, wie weltweitWissenschaftler die Bausteine des Lebens zerlegen und welche neuen Möglichkeitensich daraus noch über die Heilung von Krankheiten hinaus ergeben.Welche ethischen Fragen ergeben sich, wenn mit den neuen Methoden zielgenauerund weitreichender in das Erbgut aller Lebewesen eingegriffen werden kann als jezuvor? Sollen sich Eltern die Augenfarbe ihres Kindes aussuchen dürfen? Werdenaus Tieren Menschen, wenn ihnen humane Zellen implantiert werden? Darf eineganze Spezies gentechnisch verändert werden, damit sie keine Krankheiten mehrüberträgt? Die Folgen der aktuellen Verfahren sind bisher kaum abschätzbar.Wissenschaftler verschiedener Disziplinen diskutieren in dem Film von RobinBicknell, wo die technischen und moralischen Grenzen liegen. Zu Wort kommenunter anderen Reproduktionsmediziner John Zhang, Molekularbiologe Eric Olson,Biohacker Josiah Zayner, Verhaltensforscherin Jane Goodall sowieSchriftstellerin Margaret Atwood.Vor der Erstausstrahlung von "Gentechnik 2.0 - Risiko oder Chance?" sendetZDFinfo am Montag, 16. Dezember 2019, erneut den Zweiteiler "Das Geheimnis derGene" (18.45 Uhr: "Woher wir kommen", 19.30 Uhr: "Wohin wir gehen").