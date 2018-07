Genossenschaftliche FinanzGruppe steigert Vorsteuergewinn auf 8,9 Milliarden Euro / Eigenkapital durchbricht 100-Milliarden-Euro-Schallmauer

Frankfurt (ots) - Die Genossenschaftliche FinanzGruppe VolksbankenRaiffeisenbanken erzielte im Geschäftsjahr 2017 ein guteskonsolidiertes Ergebnis: Sie steigerte ihren Gewinn vor Steuern um7,3 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Zugleich baute sie ihrbilanzielles Eigenkapital deutlich auf 104,4 Milliarden Euro aus. Esüberstieg damit erstmals auf konsolidierter Ebene die100-Milliarden-Euro-Marke. Die FinanzGruppe ist damit auchhinsichtlich möglicher Wachstumsrisiken in der Weltwirtschaft gutaufgestellt.Der nach internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS erstelltekonsolidierte Jahresabschluss der FinanzGruppe bildet dasGeschäftsjahr der 915 Volksbanken und Raiffeisenbanken,Sparda-Banken, PSD Banken und der weiteren genossenschaftlichenSpezialinstitute sowie der DZ BANK und der zentralenProduktspezialisten, also der Hypothekenbanken, der BausparkasseSchwäbisch Hall, der R+V Versicherung, der Union Investment, der VRSmart Finanz (ehemals VR Leasing), der TeamBank und der DZPRIVATBANK, ab. Nahezu im Gleichklang steigerte diegenossenschaftliche FinanzGruppe 2017 ihre Bestände an Kundenkreditenum 3,9 Prozent auf 762 Milliarden Euro und die Kundeneinlagen um 3,5Prozent auf 801 Milliarden Euro. Wachstumstreiber im Kreditgeschäftmit den Privatkunden waren private Wohnungsbaukredite; dieKreditvergabe an Firmenkunden zog vor allem im Dienstleistungs- undBaugewerbe an."Das kräftige Wachstum im Kundengeschäft trug auch im aktuellschwierigen Zinsumfeld entscheidend zur Gewinnsteigerung bei",erläutert die Präsidentin des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) Marija Kolak, "wir sind immerwieder aufs Neue gefordert, uns den Erwartungen unserer 30 MillionenKundinnen und Kunden, den technologischen Entwicklungen und neuenWettbewerbern zu stellen. Daher hat die BVR-Mitgliederversammlung imJuni den Weg freigemacht für zusätzliche Investitionen bei derFiducia & GAD IT AG in Höhe von 500 Millionen Euro in dieInformationstechnologie, die durch Investitionen der DZ BANK-Gruppeflankiert werden."Mit Blick auf das konjunkturelle Umfeld sieht der BVR wegen derzunehmenden protektionistischen Tendenzen bis hin zu einem möglichenHandelskrieg Wachstumsrisiken für die Wirtschaft. "Die Antworthierauf kann nur lauten: Wir brauchen ein starkes Europa", zeigt sichKolak überzeugt. "Ein starkes Europa bedeutet aber auch: eine hohewirtschaftliche Krisenfestigkeit der EU-Staaten - besonders desEuroraums", so die BVR-Präsidentin weiter. Bislang hätten aber zuwenige Länder die Niedrigzinsphase zur Konsolidierung deröffentlichen Haushalte genutzt.Risiken lägen auch in den hohen Beständen an Staatsanleihen in denBankbilanzen einiger Euroländer. "Wenn die italienischen Banken ihrenAnteil an Forderungen gegenüber der italienischen öffentlichen Handauf das deutsche nah am Durchschnitt des Euroraums liegende Niveausenken wollten, müssten sie ihren Bestand an Anleihen und Krediten umgut 370 Milliarden Euro senken", rechnet Kolak vor. "Aus diesem Grundist es so wichtig, Risiken von Staatsanleihen in den Bankbilanzenstärker zu berücksichtigen und mit Eigenkapital zu unterlegen."Risikoreduzierung, so Kolak, sei ein bedeutender Faktor in denpolitischen Diskussionen um eine gemeinsame europäischeEinlagensicherung oder einen weiterentwickelten EuropäischenStabilitätsmechanismus.Die genossenschaftliche FinanzGruppe hielt im abgelaufenenGeschäftsjahr 2017 ihren Zinsüberschuss mit 18,6 Milliarden Euronahezu auf dem Vorjahresniveau von 18,8 Milliarden Euro. DerProvisionsüberschuss stieg kräftig um 8,9 Prozent auf knapp 6,5Milliarden Euro. Die Kunden reagierten hier erkennbar auf dieniedrigen Zinsen und entschieden sich bei ihren Vermögensanlagenvermehrt für Wertpapiere und Fonds.Nach Steuern erwirtschaftete die Gruppe einen konsolidiertenJahresüberschuss von 6,1 Milliarden Euro und damit 3,0 Prozent mehrals im Vorjahr. Die konsolidierte Bilanzsumme dergenossenschaftlichen FinanzGruppe wuchs leicht um 27,5 MilliardenEuro auf 1,24 Billionen Euro.Erstmals überschritt das bilanzielle Eigenkapital dergenossenschaftlichen FinanzGruppe die Marke von 100 Milliarden Euro:Der Bestand erhöhte sich 2017 um 6 Prozent auf 104,4 Milliarden Euro.Rund 87 Prozent davon halten die Primärinstitute. Der Anstiegresultiert wie in den Vorjahren im Wesentlichen aus einbehaltenenGewinnen, die in einem anspruchsvollen Marktumfeld erwirtschaftetwurden. Flankierend haben die Banken neue Genossenschaftsanteile inHöhe von knapp einer halben Milliarde Euro (0,46 Milliarden Euro) anGenossenschaftsmitglieder ausgegeben - dies ist eine erneuteSteigerung um 4 Prozent.Weiteres Material unter: www.bvr.de/KJAHintergrundinformation zur Genossenschaftlichen FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken:Die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Sparda-Banken, die PSDBanken, die genossenschaftlichen Kirchenbanken sowie dieSpezialinstitute vereinen das Kapital der genossenschaftlichenFinanzGruppe - einschließlich der Zentralbank DZ BANK AG - fastvollständig auf sich. Sie betreuen über 30 Millionen Kunden, vondenen 18,5 Millionen als Mitglieder Geschäftsanteile an denKreditgenossenschaften halten. Die Eigentümerstruktur dergenossenschaftlichen Bankengruppe ist damit sehr breit undvollständig in privater Hand.Die Zentralbank und Verbundunternehmen, zu denen neben derBausparkasse Schwäbisch Hall AG, der DG HYP - DeutscheGenossenschafts-Hypothekenbank AG, der Union Asset Management HoldingAG und der R+V Versicherung AG unter anderem auch die MünchenerHypothekenbank eG, die WL BANK AG Westfälische LandschaftBodenkreditbank, VR Smart Finanz, die TeamBank AG Nürnberg und die DZPRIVATBANK S.A. gehören, stellen den Volksbanken und RaiffeisenbankenAllfinanzprodukte und -leistungen zur Verfügung, die von denOrtsbanken im Rahmen ihrer jeweiligen Positionierung im Marktbedarfsgerecht angeboten werden können. Der BVR ist das strategischeKompetenzzentrum der genossenschaftlichen Bankengruppe und vertrittals Spitzenverband der Kreditwirtschaft bundesweit und internationaldie Interessen der genossenschaftlichen Bankengruppe.Der BVR betreibt ferner ein duales System der Institutssicherung.Die 100-prozentige Tochtergesellschaft BVR Institutssicherung GmbHist amtlich als Einlagensicherungssystem anerkannt und stellt - nebender Institutssicherung - den gesetzlichen Auftrag sicher, im Falleiner Bankinsolvenz die Entschädigung der Einleger nach Maßgabe desEinlagensicherungsgesetzes vorzunehmen. Die Sicherungseinrichtung desBVR gewährleistet als zusätzliches, freiwilliges System ebenfalls dieEinlagensicherung über den Weg der Institutssicherung.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.de