Genossenschaften treiben Klimaschutz voran: DRV-Präsidium bringt Maßnahmenpaket auf den Weg

Berlin (ots) -Bis zum Jahr 2030 wollen die in der Agrarwirtschaft tätigen Genossenschaftenschrittweise rund 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen. Daraufhat sich das Präsidium des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) verständigt. DasGremium verabschiedete ein entsprechendes Maßnahmenpaket."Der Klimaschutz ist eines der dringlichsten politischen Handlungsfelder undwichtiger Baustein unseres Selbstverständnisses von ökologischer Nachhaltigkeit.Die Raiffeisen-Genossenschaften leisten heute schon ihren Beitrag dazu undsetzen sich mit dieser Selbstverpflichtung weitere ambitionierte Ziele",erklärte DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp. Die Land- und Agrarwirtschaft hatin den vergangenen Jahren bereits deutliche Fortschritte bei der Senkung desAusstoßes klimaschädlicher Gase erzielt. So sind die Emissionen seit 1990 indiesem Sektor bereits um rund 20 Prozent gesunken. Holzenkamp: "ImSchulterschluss mit den Landwirtinnen und Landwirten haben unsere Unternehmenschon viel erreicht. Darauf gilt es aufzubauen."Um bis zum Jahr 2030 rund 10 Millionen Tonnen des klimaschädlichen CO2einzusparen, wollen die rund 2.000 im Raiffeisenverband organisiertenUnternehmen zum einen Veränderungen an ihren eigenen Prozessen vornehmen, zumanderen als Dienstleister der Landwirtschaft Betrieben helfen, klimafreundlicherzu werden.Die Genossenschaften im grünen Sektor wollen- ihre Produktionsprozesse weiter optimieren,- die energetische Gebäudesanierung vorantreiben und bei Neubautenvon Bürogebäuden sowie Produktionsstätten energieeffizienteLösungen vorziehen,- den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen sowie- ihre Logistik weiter optimieren.Doch damit nicht genug. Als Händler, Projektierer und Dienstleister erbringendie Raiffeisen-Genossenschaften gemeinsam mit ihren Verbänden seit Langem einenBeitrag, um negative Klimawirkungen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raumzu reduzieren. Weiteres Einsparpotenzial bietet sich nach Berechnungen desRaiffeisenverbandes, wenn:- in der Tierhaltung die Fütterung optimiert und auf fossileBrennstoffe zunehmend verzichtet wird,- der Anteil erneuerbarer Energien in der Landwirtschaft steigt,- der Energiemix des ländlichen Raums mehr Bioenergie enthält,- der Humus-Anteil im Boden erhöht wird sowie- ein größerer Anteil der Gülle aus der Rinder- undSchweinehaltung vergoren wird. Das entstehende Gas soll darüberhinaus als Biomethan genutzt werden.Das Maßnahmenpaket sowie ein Positionspapier des DRV zum Klimaschutz sind unterraiffeisen.de zu finden.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmender deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied derWertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.024 DRV-Mitgliedsunternehmen inder Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischenErzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63,6 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.