Genossenschaften auf der Internationalen Grünen Woche: Erstmals präsentieren sich die Milch-Macher

Berlin (ots) - "Wir sind die Milch-Macher! Bei uns läuft´s nurgemeinsam", so lautet erstmals das Motto des Engagements undDialogangebots der Molkereigenossenschaften und des DeutschenRaiffeisenverbandes (DRV) auf dem ErlebnisBauernhof derInternationalen Grünen Woche 2017. An den zehn Messetagen gebenhaupt- und ehrenamtliche Verantwortliche detaillierte Einblicke indie genossenschaftliche Praxis und diskutieren mit Politikern,Verbrauchern und Journalisten die Lage auf dem Milchmarkt.Landwirte als Eigentümer und Entscheidungsträger berichten, wiesie die wirtschaftliche Entwicklung und Strategie ihrerGenossenschaften bestimmen und wie die gemeinsamen GrundprinzipienSelbstverantwortung, Selbsthilfe und Selbstverwaltung umgesetzt undvor allem gelebt werden. Vorgestellt wird u. a., was das Besondereder Rechtsform der eG ist. Namhafte genossenschaftliche Molkereienpräsentieren an einigen Messetagen ihre Geschäftsidee undSpitzenprodukte. Mit dem neuen Standkonzept wird der Weg der Milchvon der Rohmilcherfassung bis zum veredelten, hochwertigen Produkt imLebensmittelhandel spielerisch und interaktiv aufgezeigt. Mitmachenist ausdrücklich gewünscht!Perspektivwechsel durch "Wir transportieren Tierschutz"Bereits zum fünften Mal ist die Initiative "Wir transportierenTierschutz" des DRV und seiner Mitgliedsunternehmen aus der Vieh- undFleischwirtschaft auf dem ErlebnisBauernhof aktiv. AlsPublikumsmagnet öffnet der begehbare Tiertransporter, bereitgestelltvon der Raiffeisen Viehvermarktung GmbH (RVG) aus Ennigerloh, erneutseine LKW-Klappe.In einer Filmprojektion erhalten die Messebesucher einenrealistischen Einblick, wie sich Tiere beim Transport verhalten, wieviel Raum zur Verfügung steht und warum das Platzangebot im Vergleichzur Stallhaltung reduziert ist. Als Experten stehen Verantwortlicheaus der genossenschaftlichen Vieh- und Fleischwirtschaft an allenMessetagen zum Gespräch bereit.Ziel der Initiative "Wir transportieren Tierschutz" ist es, dasschwierige, aber wichtige Thema Transport von Nutz- undSchlachttieren vorurteilsfrei zu kommunizieren, um so einenPerspektivwechsel zu ermöglichen. Der verantwortungsbewusste Umgangmit Nutztieren vor, während und nach dem Transport sowieInformationen zum Berufsalltag in der Vieh- und Fleischwirtschaftstehen 2017 im Mittelpunkt. Die Viehvermarktungsgenossenschaftenzeigen, warum der Tierschutz in ihrer täglichen Arbeit Priorität hat.Kontinuierliche Verbesserungen der Fahrzeugtechnologie, wieRoutenplanung und GPS-Steuerung, tragen maßgeblich zumverantwortungsbewussten Transport bei.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorganisierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.250 DRV-Mitgliedsunternehmen imAgrarhandel und in der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen mit rund82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 61,7 Mrd. Euro. Landwirte,Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.Pressekontakt:Monika WindbergsPresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49 30 856214-430Fax: +49 30 856214-432Mail: presse@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell