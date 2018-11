Genossenschaften in Deutschland / Fotobuch zur Raiffeisen-Tour 2018 veröffentlicht

Hachenburg (ots) - Auf seiner Raiffeisen-Tour 2018 entdeckte derModerator und Autor Manuel Andrack Genossenschaften in ganzDeutschland. Jetzt veröffentlicht er ein Fotobuch über seineEindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen. Es enthält über 100 Fotos miterklärenden Texten und gewährt einen einzigartigen Einblick in diedeutsche Genossenschaftswelt. Das Fotobuch ist ab sofort imBuchhandel erhältlich.Während seiner Raiffeisen-Tour 2018 durch Deutschland traf Andrackauf unterschiedliche Traditionen, Menschen und Genossenschaften. Siehaben alle eines gemeinsam: Die Genossenschaftsidee von FriedrichWilhelm Raiffeisen bildet die Grundlage ihrer Arbeit. Am 7. November2018 veröffentlicht Andrack das Fotobuch "Auf den Spuren einer Idee"zu seiner Tour. Es ist ab sofort im Buchhandel unter der ISBN978-3-00-060693-9 für 14,80 Euro erhältlich.Vier Monate lang war Andrack unterwegs. "Ich ahnte nicht, dass ichvom Berichterstatter zum Genossenschafts-Fan würde", sagt Andrack.Wie das geschah, schildert er in seinem neuen Fotobuch. SeineErlebnisse zeigen, wie sich die Genossenschaftswelt immer wieder neuerfindet und von jedem neu entdeckt werden kann. Während seinerRaiffeisen-Tour 2018 erwanderte Andrack biografisch RaiffeisensLebensstationen im Westerwald, fuhr in Bayern freihändig Trecker,erwarb einen Anteil einer Brauereigenossenschaft und versuchte sichals Molkereigenosse um fünf Uhr morgens auf einer Alm im Schwarzwald."Die Genossenschaftswelt ist spannend, modern und facettenreich",sagt Werner Böhnke, Vorsitzender der DeutschenFriedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft, die das Fotobuchherausgibt. "Von A wie Apothekergenossenschaft bis Z wieZweiradgenossenschaft, von Agrargenossenschaften über Digital-,Energie-, Finanz-, Schüler- bis hin zu Wohnungsbau- undZahnärztegenossenschaften - in jedem Wirtschaftszweig undLebensbereich nehmen Menschen in Genossenschaften ihr Schicksal indie eigenen Hände. Die starke Idee Raiffeisens hat einebeeindruckende Vielfalt und Verbreitung erfahren, und immer mehrMenschen bekennen sich zu ihr, weil diese Idee Antworten auf diegroßen Fragen unserer Zeit gibt."Weitere Informationen:Bilder werden unter www.raiffeisen2018.de/presse für dieBerichterstattung zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zurRaiffeisen-Tour 2018 finden Sie unter www.raiffeisen-tour.de. Aufwww.raiffeisen2018.de und in den sozialen Netzwerken Facebook,Twitter und Instagram (@raiffeisen2018) gibt es Informationen undInteressierte sind zum Mitdiskutieren eingeladen. Der offizielleHashtag auf allen Kanälen ist #raiffeisen2018.Das Raiffeisen-Jahr 2018 - das Jubiläum für den Vater derGenossenschaftsidee: Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Am 30. März 2018jährte sich der Geburtstag des Reformers zum 200. Mal. Seine Ideebewegt weiterhin Menschen und Märkte. Die Genossenschaftsidee wurde2016 von der UNESCO in die Repräsentative Liste des immateriellenKulturerbes der Menschheit aufgenommen. Mehr als 22 MillionenMenschen in Deutschland sind Mitglied einer Genossenschaft, und immermehr Menschen entdecken diese Form des gemeinschaftlichenWirtschaftens - ob auf der Suche nach fairen Finanzprodukten,nachhaltiger Landwirtschaft, unabhängiger Energieversorgung oderbezahlbarem Wohnraum: Hier zählt das Wohl aller, nicht der Profitweniger. 2018 heißt es deshalb unter der Schirmherrschaft vonBundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Mensch Raiffeisen. StarkeIdee!" Mehr erfahren Sie unter www.raiffeisen2018.de.Pressekontakt:RAIFFEISEN 2018 OrganisationsbüroAndreas Eder030/30 88 11 - 41medien@raiffeisen2018.deOriginal-Content von: Raiffeisen 2018 Organisationsbüro, übermittelt durch news aktuell