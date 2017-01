Genomics England setzt auf QIAGENs Lösung für Erbkrankheiten und seltene Erkrankungen

Hilden, Deutschland/London, Großbritannien (ots) -Bioinformatik-Wissensdatenbank ermöglicht Dateninterpretation imRahmen des 100.000 Genomes ProjectsQIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gabheute bekannt, dass seine HGMD® Human Gene Mutation Datenbank für das100.000 Genomes Project von Genomics England ausgewählt wurde. HGMD,die führende Wissensdatenbank für die Interpretation genomischerDaten zu Erbkrankheiten und seltenen Erkrankungen, bietet umfassende,von Experten kuratierte Informationen aus der internationalenwissenschaftlichen und medizinischen Fachliteratur.Das 100.000 Genomes Project wird QIAGENs HGMD Online ProfessionalLösung, die zu QIAGENs Clinical Insight (QCI) Portfolio für dieInterpretation komplexer genomischer Daten gehört, nutzen, umWissenschaftler, Kliniker und Forscher in 13 Zentren fürGenom-Medizin des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS bei derklinischen Berichterstattung und Auswertung zu unterstützen."Erbkrankheiten und seltene Erkrankungen können Patienten,Familien und Gesundheitsdienstleister einer langen und schwierigenOdyssee auf dem Weg zur Diagnose aussetzen. Das bahnbrechende 100.000Genomes Project des NHS sammelt und analysiert ganze Genome ausgroßen Patientenkohorten, um nach Ursachen und zukünftigenBehandlungsmethoden zu forschen", erläutert Dr. Laura Furmanski,Senior Vice President und Leiterin des GeschäftsbereichsBioinformatik bei QIAGEN. "Wir fühlen uns geehrt, unsereZusammenarbeit mit Genomics England weiter ausbauen zu können.QIAGENs branchenführende Bioinformatik-Lösungen, zu denen diecloudbasierten HGMD-Inhalte zählen, werden im Rahmen des 100.000Genomes Projects zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus einemriesigen Pool an Sequenzierdaten beitragen. Wir freuen uns sehr,ausgewählt worden zu sein."Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hierhttp://ots.de/iiH5MPressekontakt:QIAGEN Public Relations:Dr. Thomas TheuringerSenior Director Public Relations and Digital Communications+49 2103 29 11826Email: pr@qiagen.comwww.twitter.com/qiagenhttps://www.facebook.com/QIAGENpr.qiagen.comQIAGEN Investor Relations:John GilardiVice President Corporate Communications and Investor Relations+49 2103 29 11711Email: ir@qiagen.comir.qiagen.comGenomics EnglandKatrina Nevin-RidleyDirector of CommunicationsEmail: katrina.nevin-ridley@genomicsengland.co.ukPhone: 0207 882 6493@GenomicsEngland #genomes100kOriginal-Content von: Qiagen N.V., übermittelt durch news aktuell