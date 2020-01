Genome & Company kündigt Zusammenarbeit bei einer klinischen Studie und Liefervertrag mit Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und mit Pfizer an

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - -- Klinische Partnerschaft bei einerkombinierten klinischen Studie der Phase 1/1b zu GEN-001 von Genome & Company,einer auf dem Mikrobiom gestützten immun-onkologischen Therapie, und zu Avelumab(BAVENCIO®) von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und demAnti-PD-L1-Antikörper von Pfizer Inc. im Hinblick auf onkologische Indikationen--Genome & Company (KONEX: 314130) freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass esmit Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und Pfizer Inc. die Zusammenarbeit beieiner klinischen Studie vereinbart und einen Liefervertrag unterzeichnet hat, inderen Rahmen die Sicherheit, Verträglichkeit und klinische Wirksamkeit derGEN-001-Therapie in Kombination mit Avelumab, einem humanenAnti-PD-L1-Medikament im Hinblick auf eine Vielzahl von Krebsindikationen,untersucht werden soll.Laut den Bedingungen dieser Vereinbarung wird Genome & Company die Studiefinanzieren und Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und Pfizer werden Avelumabfür die klinische Studie der Phase 1/1b, die voraussichtlich 2020 in den USAstarten wird, zur Verfügung stellen. Beide Vertragsparteien werden Zugriff aufdie klinischen Daten haben.Die kombinierte Studie ist als eine erstmals am Menschen (First-in-Human, FIH)durchgeführte Studie ausgelegt. Sie umfasst eine Dosissteigerung und zusätzlichePatientenkohorten und soll die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeituntersuchen."Die Entwicklung von GEN-001 bildet das Rückgrat der Pipeline von Genome &Company im Bereich der Immun-Onkologie und wir freuen uns über dieZusammenarbeit mit den Weltmarktführern in der Onkologie, Merck KGaA, Darmstadt,Deutschland, und Pfizer, bei dieser klinischen Studie der Phase 1/1b für dieKombination von GEN-001 und Avelumab. Wir sind gespannt darauf, untersuchen zukönnen, wie die vorklinischen Ergebnisse dieser Kombination auf den Menschenübertragen werden können. Wir freuen uns auf den Start dieser klinischen Studiein den nächsten Monaten", sagte Dr. Jisoo Pae, CEO von Genome & Company.Zugelassene Indikationen für AvelumabIn den USA ist Avelumab (BAVENCIO®) in Kombination mit Axitinib für dieErstlinien-Therapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinomindiziert.Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erteilte einebeschleunigte Genehmigung für Avelumab (BAVENCIO®) zur Behandlung von (i)Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren mit metastasierenden Merkelzellkarzinom(mMCC) und (ii) von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendemUrothelkarzinom (mUC), bei denen das Fortschreiten der Krankheit während odernach einer auf Platin basierten Chemotherapie festgestellt wurde oder bei denendas Fortschreiten der Krankheit innerhalb von 12 Monaten einer neoadjuvantenoder adjuvanten Behandlung mit einer auf Platin basierten Chemotherapiefestgestellt wurde. Diese Indikationen sind gemäß den Bedingungen einerbeschleunigten Genehmigung auf Grundlage der Tumor-Ansprechrate und der Dauerdes Ansprechens zugelassen. Ein Fortbestehen der Genehmigung für dieseIndikationen könnte von der Verifikation und der Beschreibung des klinischenNutzens in Bestätigungsstudien abhängen.Avelumab ist derzeit für Patienten in weltweit 50 Länder zugelassen, wobei derGroßteil dieser Zulassungen für ein großes Spektrum an Indikationen gilt, dienicht auf eine spezifische Behandlungslinie beschränkt sind.Wichtige Sicherheitsinformationen zu Avelumab gemäß der von derUS-amerikanischen FDA zugelassenen KennzeichnungDie Warn- und Vorsichtshinweise für Avelumab (BAVENCIO®) betreffen unter anderemimmunvermittelte unerwünschte Reaktionen (wie beispielsweise Pneumonitis undHepatitis [darunter auch Todesfälle], Kolitis, Endokrinopathien, Nephritis undNierenfunktionsstörung sowie weitere unerwünschte Reaktionen [die schwerwiegendsein können und in der Vergangenheit auch zu Todesfällen geführt haben]),infusionsbedingte Reaktionen, Hepatotoxizität, schwerwiegende unerwünschtekardiovaskuläre Ereignisse (MACE) [die schwerwiegend sein können und in derVergangenheit auch zu Todesfällen geführt haben] und Embryo-/Feto-Toxizität.Zu den häufig auftretenden unerwünschten Reaktionen (bei mindestens 20 % derPatienten berichtet) bei Patienten, die mit einer BAVENCIO®-Monotherapiebehandelt wurden, gehören Müdigkeit, Muskel- und Knochenschmerzen, Durchfall,Übelkeit, infusionsbedingte Reaktionen, periphere Ödeme,Appetitlosigkeit/Hypophagie, Harnwegsinfektionen und Hautausschlag. Zu denhäufig auftretenden unerwünschten Reaktionen (bei mindestens 20 % der Patientenberichtet) bei Patienten, die BAVENCIO® in Kombination mit Axitinib erhaltenhaben, gehören Durchfall, Müdigkeit, Bluthochdruck, Muskel- undKnochenschmerzen, Übelkeit, Mukositis, Hand-Fuß-Syndrom, Dysphonie,Appetitlosigkeit, Hypothyreose, Hautausschlag, Hepatotoxizität, Husten,Kurzatmigkeit, Bauch- und Kopfschmerzen. Zu den Auffälligkeiten der Grade 3-4bei den Laborwerten der klinischen Chemie und Hämatologie, die bei mindestens 10% der mit einer BAVENCIO®-Monotherapie behandelten Patienten berichtet wurden,gehören Hyponatriämie, Lymphopenie, erhöhte GGT-Werte; bei Patienten, dieBAVENCIO® in Kombination mit Axitinib erhielten, gehörten zu den Auffälligkeitender Grade 3-4 bei den Laborwerten der klinischen Chemie und Hämatologie einerhöhter Triglycerid-Spiegel und ein erhöhter Lipase-Spiegel im Blut.Die vollständigen Fach- und Gebrauchsinformationen für BAVENCIO® finden Sieunter www.BAVENCIO.com.Informationen zu GEN-001GEN-001 ist ein oral verabreichter, mikrobiotischer Medikamentenkandidat, derentwickelt wurde, um eine immun-modulierende Wirkung zu entfalten und um einpotenzielles Zusammenwirken mit Immuncheckpoint-Inhibitoren zu erreichen.GEN-001 besteht aus einem einzelnen Bakterienstamm, der aus dem Darm einesgesunden menschlichen Spenders isoliert wurde und für den eine Stimulierung derdendritischen Zellen, der Makrophagen und eine Reaktion der T-Zellennachgewiesen werden konnte. In vorklinischen Studien zeigte GEN-001 inKombination mit Immuncheckpoint-Inhibitoren eine optimale Sicherheitsspanne undsynergistische Effekte, indem er die Suppressionswirkung auf das Wachstum sowohlvon auf Immuncheckpoint-Inhibitoren sensibel reagierenden als auch vonresistenten Tumorarten verbessert.Informationen zu Genome & CompanyGenome & Company ist ein Biotech-Unternehmen im Bereich klinische Entwicklungmit Sitz in Seongnam, Republik Korea. Das Unternehmen hat sich auf dieEntdeckung und Entwicklung der nächsten Welle an innovativen Medikamenten imBereich Immun-Onkologie spezialisiert. Dabei nutzt es eine Reihe vonMikrobiom-Arten, neuartigen Target-Immuncheckpoint-Inhibitoren undFusionsproteinen, um ungedeckten Bedarf von Krebspatienten zu befriedigen.BAVENCIO® ist ein Warenzeichen von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075496/Genome_and_Company.jpgPressekontakt:Jenny Yoonju ShinPublic Relations Manager+82-31-628-0150jenny.shin@genomecom.co.krWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140367/4492123OTS: Genome & CompanyOriginal-Content von: Genome & Company, übermittelt durch news aktuell