Genmab A-: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Am 17.12.2019, 16:44 Uhr notiert die Aktie Genmab A- mit dem Kurs von 1491 DKK. Das Unternehmen gehört zum Segment "Biotechnologie".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Genmab A- einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Genmab A- jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Genmab A- liegt bei 81,11, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Genmab A- bewegt sich bei 50,11. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 65,89 liegt Genmab A- über dem Branchendurchschnitt (112 Prozent). Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 31,15 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Genmab A--Aktie ein Durchschnitt von 1238,81 DKK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1503 DKK (+21,33 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1484,12 DKK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,27 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Genmab A--Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Genmab A- erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.