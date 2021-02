Genmab A-: Endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Genmab":

Am 02.02.2021, 18:07 Uhr notiert die Aktie Genmab A- mit dem Kurs von 2493 DKK. Das Unternehmen gehört zum Segment "Biotechnologie".

Unsere Analysten haben Genmab A- nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 28,18 liegt Genmab A- unter dem Branchendurchschnitt (9 Prozent). Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 30,94 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Genmab A- damit 8,53 Prozent unter dem Durchschnitt (17,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 0,2 Prozent. Genmab A- liegt aktuell 8,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Genmab A--Aktie ein Durchschnitt von 2248,8 DKK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2493 DKK (+10,86 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (2458,9 DKK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Genmab A--Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Genmab A- erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

